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Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο

φ
clock 19:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό τον Πύργο. Ο ίδιος μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική του ζωή, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Νίκος Μπάρκουλης  φαίνεται να γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του, να της προσφέρει ένα δαχτυλίδι και στη συνέχεια το ζευγάρι αγκαλιάζεται.

"Πάντα θα επέλεγα εσένα", ήταν το σχόλιό του.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νίκος Μπάρκουλης (@nikosmparkoulhs)

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Νίκος Μπάρκουλης Προταση Γαμου
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