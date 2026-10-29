Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό τον Πύργο. Ο ίδιος μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική του ζωή, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Νίκος Μπάρκουλης φαίνεται να γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του, να της προσφέρει ένα δαχτυλίδι και στη συνέχεια το ζευγάρι αγκαλιάζεται.

"Πάντα θα επέλεγα εσένα", ήταν το σχόλιό του.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Αντωνά: Η πρώτη αντίδραση μετά τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη

Τουμασάτου: «Στο παρελθόν έχω αλλάξει πράγματα μόνο και μόνο για να με αποδεχθούν»