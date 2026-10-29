Πάτρα: Τραγωδία με βρέφος που πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

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Ανείπωτη θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός βρέφους στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από οικεία του πρόσωπα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα

Αμέσως μετά την άφιξη του βρέφους στο νοσοκομείο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε, καταβάλλοντας προσπάθειες ανάνηψης.

Παρά τις ενέργειες των γιατρών, το κοριτσάκι δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

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