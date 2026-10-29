Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου από 30/10 έως 5/11

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

«Η Πόλη και η Θάλασσα»: "Ο ήχος στη θάλασσα"

Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Η Πόλη και η Θάλασσα», η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, διοργανώνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Μαρίνα Café Restaurant, ομιλία με θέμα «Ο ήχος στη θάλασσα», με ομιλητή τον Μιχάλη Ταρουδάκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης του Ηρακλείου με τη θάλασσα, μέσα από τη γνώση, την επιστημονική έρευνα και τον διάλογο με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της πόλης. Ο ήχος στη θάλασσα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο επιστημονικής διερεύνησης, με σημαντικές εφαρμογές στην κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ομιλία θα προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίσει πτυχές αυτού του επιστημονικού αντικειμένου και να γνωρίσει τη σημασία της ακουστικής για τη μελέτη της θάλασσας.

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Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό επίλογο από τον Γιώργο Μαστοράκη στην κλασική κιθάρα, συνδέοντας την επιστημονική προσέγγιση με τη μουσική έκφραση.

Ο κύκλος εκδηλώσεων «Η Πόλη και η Θάλασσα» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό χώρο συνάντησης της επιστήμης, του πολιτισμού και της τοπικής ταυτότητας, αναδεικνύοντας τη θάλασσα ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας, της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής του Ηρακλείου.

Μαρίνα Café Restaurant. Ώρα 19:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Διαδραστικό εργαστήρι αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη

Ένα διαδραστικό εργαστήρι αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη διοργανώνουν η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η εθελοντική ομάδα ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ, η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» και οι εκδόσεις Ίκαρος. Πρόκειται για ένα δημιουργικό πρόγραμμα γνωριμίας και εξοικείωσης με το έργο και τη ζωή του μεγάλου ποιητή, μέσα από προβολές, αναγνώσεις και παιγνίδια, με τον Νίκο Μαθιουδάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Το όνομά μου είναι …Γιώργος Σεφέρης».Το διαδραστικό εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 το πρωί στο Marina, Caf Restaurant, στο ενετικό λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου.

Βιογραφικό: Ο Νίκος Μαθιουδάκης είναι υφογλωσσολόγος και Ερευνητής Γ΄ στο Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία, με ειδίκευση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γλωσσολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γλωσσολογία και τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Το έργο του κινείται στο σταυροδρόμι της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η μονογραφία του «Η Οδύσ[σ]εια των λέξεων» (Κάπα Εκδοτική, 2020) μελετά κυρίως τους νεολογισμούς στο έπος του Νίκου Καζαντζάκη. Το 2022 υπέγραψε τον πρόλογο και το επίμετρο του έργου του Καζαντζάκη «Ο Ανήφορος», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ελληνικά (Διόπτρα). Είναι επιστημονικός επιμελητής και συγγραφέας (μαζί με τον Μάνο Μπονάνο) της σειράς βιβλίων γνώσεων για παιδιά «Το όνομά μου είναι…», για τον Κ.Π. Καβάφη, τον Γιώργο Σεφέρη, την Κική Δημουλά και τον Νίκο Καρούζο (Ίκαρος, 2023–2024, https://ikarosbooks.gr/childrens-books/onoma-moy-einai), η οποία έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2025 και με το Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (IBBY). Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Γρανάδας και του Βελιγραδίου, στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο ΛΟΓΟΣ της Αλβανίας, καθώς και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνεργάζεται, επίσης, με τα μεταπτυχιακά προγράμματα «Δημιουργική Γραφή» και «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τέλος, είναι μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου (από το 2026). ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant. Ώρα 11:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

«Μικρές Ιστορίες της Πόλης»

«Κατίνα Παΐζη 1911-1996: Πόσο πολύ σ’ αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις» με ομιλήτρια την συγγραφέα Νίκη Τρουλλινού. Μετά την επιτυχία που σημείωσαν τα προηγούμενα χρόνια, οι «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, επιστρέφουν, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες της πόλης μας που αξίζει να γνωρίσουμε και να κρατήσουμε ζωντανές. Ο 4ος κύκλος ομιλιών θα ανοίξει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την ομιλία της συγγραφέως Νίκης Τρουλλινού με θέμα «Κατίνα Παϊζη 1911–1996 - Πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις».

Πόσο πολύ σ’ αγάπησα ποτέ δε θα το μάθης,

καλέ, που δεν εχάρηκες στα χείλη μου φιλιά.

Απ’ τη ζωή μου επέρασες κι αλάργεψες κι εχάθης

καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά.

Η Κατίνα Παΐζη γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων το 1911. Ήταν το πρώτο παιδί της Ελένης Γ. Πάτερου και του Ιθακήσιου Κωνσταντίνου Δ. ΠαΪζη. Στο Μεγάλο Κάστρο, την πόλη που ανθεί το εμπόριο, θα έρθουν το 1916 ή ’17, αφού ο πατέρας αφήνει τη δασκαλική και γίνεται μέτοχος της βιομηχανίας καπνού «Κνωσσός–Κόσμος». Και από εδώ ξεκινάει το ταξίδι, στην ποίηση και το θέατρο, δύο γυναικών που δεν μπορούν να ξεχαστούν, τόσο η ποιήτρια Κατίνα Παϊζη όσο και η αδερφή της σπουδαία ηθοποιός Αλέκα Παϊζη.

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Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας: Η Νίκη (Κουκουνάκη) Τρουλλινού γεννήθηκε στα Χανιά. Έκανε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα χρόνια της δικτατορίας. Από το 1979 ζει στο Ηράκλειο. Άσκησε μαχόμενη δικηγορία και δίδαξε στο ΤΕΙ ( ΕΛΜΕΠΑ) Ηρακλείου. Αφήνοντας την δικηγορία ασχολήθηκε με τον εναλλακτικό τουρισμό.

Πέρασε βιαστικά από την ποίηση (Ανθολογία Κρητικής Ποίησης 1950–2007, επιμέλεια Σ. Λ. Σκαρτσής), από το ερασιτεχνικό θέατρο, από το ραδιόφωνο (ΕΡΑ Ηρακλείου) καταστάλαξε στην πεζογραφία με πρώτο βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων, το 1995, το "Ένα μολύβι στο κομοδίνο". Εξαφανισθείσα επί επταετίαν εκδίδει το 2002 τα διηγήματα Μαράλ όπως Μαρία, εκδ. Ροδακιό. Έχει πια δημοσιεύσει δέκα επτά βιβλία με διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικό μονόλογο, δοκίμιο, ανθολογίες, σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, σε συλλογικές εκδόσεις. Κείμενά της έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, αραβικά κ.α.

Αίθουσα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος όροφος). Ώρα 19:00.

Συνεχίζονται…

Έκθεση Ζωγραφικής «Η Άλλη Πλευρά της Σιωπής» του Κωνσταντίνου Περάκη

Έργα από τον εικαστικό Κωνσταντίνο Περάκη. Η ζωγραφική ως βιωμένη εμπειρία

Η ζωγραφική του Κωνσταντίνου Περάκη κινείται ανάμεσα στην παραστατικότητα και την εξπρεσιονιστική αποδόμηση, αναζητώντας όχι την πιστή αναπαράσταση του ορατού κόσμου, αλλά την αποκάλυψη της εσωτερικής του έντασης. Οι ανθρώπινες μορφές παραμένουν αναγνωρίσιμες, απομακρύνονται όμως από τον περιγραφικό ρεαλισμό και ενσωματώνονται σε τοπία που λειτουργούν ως ψυχικοί χώροι. Κεντρικό ρόλο στη δουλειά του καλλιτέχνη έχει η χειρονομιακή ζωγραφική.

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 – Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Τ.: 2813409228, E-mail: [email protected]

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

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