Κωνσταντίνα Καβουσανάκη: Η μαθήτρια από το Αρκαλοχώρι που διακρίθηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής

Μια σπουδαία διάκριση, σημείωσε η μαθήτρια της Δ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, Κωνσταντίνα Καβουσανάκη, η οποία βραβεύτηκε, ανάμεσα σε περισσότερες από 2.600 συμμετοχές από κάθε γωνιά της χώρας, στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία».

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη διαδοχική χρονιά που το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου ξεχωρίζει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό που στάθηκε η αφορμή για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων να εκφραστούν, να ονειρευτούν και να μοιραστούν τη δική τους εκδοχή για τη φιλοξενία που αποτελεί αξία, βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, της Προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Βαρελά και του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρου Βασιλικού, οι οποίοι απένειμαν τα βραβεία στους νικητές.

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Μάλιστα, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την απονομή των βραβείων στους 18 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της χώρας, ανέφερε ότι θα ασχοληθεί με το κρίσιμο θέμα της στέγασης του 1ου Δημοτικού Αρκαλοχωρίου. Υπενθυμίζεται ότι για την αποκατάσταση του σεισμόπληκτου σχολείου και τη μόνιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, ο Δήμος μετά την αγορά του οικοπέδου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ολοκληρώνεται, θα προχωρήσει η ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή του νέου κτιρίου.

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Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, με αφορμή τη σημαντική αυτή διάκριση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτρια της Δ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, Κωνσταντίνα Καβουσανάκη. Η επιτυχία της μας γεμίζει χαρά και συνοδεύεται από την ευθύνη να συνεχίσουμε και να επισπεύσουμε την προσπάθεια να αποκτήσει το σεισμόπληκτο 1ο Δημοτικό Σχολείου Αρκαλοχωρίου τη σχολική στέγη που αξίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του. Κωνσταντίνα, σου εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσεις να δημιουργείς, να ονειρεύεσαι και να μας κάνεις υπερήφανους!».

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