Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στη Σαντορίνη - 370 άνθρωποι δοκίμασαν λεοντόψαρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στο Santo 1911 στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, η μεγάλη γαστρονομική και περιβαλλοντική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου GuardIAS, με επίκεντρο το λεοντόψαρο (Pterois miles). Το λεοντόψαρο είναι εισβολικό ξενικό είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και θηρεύει αυτόχθονα ψάρια και ασπόνδυλα, επηρεάζοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η προώθηση της κατανάλωσής του μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για στοχευμένη αλιεία, συμβάλλοντας στον τοπικό περιορισμό των πληθυσμών του και των επιπτώσεών του.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας σημαντικής προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία ανέδειξε πώς η επιστημονική γνώση, η συνεργασία με τους επαγγελματίες της αλιείας και της γαστρονομίας και η ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση μιας περιβαλλοντικής απειλής.

370 συμμετέχοντες



Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή. Συνολικά, 370 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη γευσιγνωσία, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 250 συμμετοχών που είχε τεθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας διεκδίκησης παγκόσμιου ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία λεοντόψαρου.

Όλοι οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συνταγές με βάση το λεοντόψαρο, ανακαλύπτοντας τις ιδιαίτερες γαστρονομικές δυνατότητες ενός είδους που αποτελεί πρόκληση για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Η μαζική συμμετοχή επιβεβαίωσε ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μπορούν να γίνουν μια ζωντανή, συμμετοχική εμπειρία, φέρνοντας το περιβαλλοντικό ζήτημα πιο κοντά στους πολίτες και αναδεικνύοντας παράλληλα νέες δυνατότητες αξιοποίησης του λεοντόψαρου στη γαστρονομία.

Από την περιβαλλοντική απειλή στη γαστρονομική ευκαιρία

Καταξιωμένοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες της εστίασης, αλιείς, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της Σαντορίνης ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια πρωτοβουλία που συνέδεσε την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με τη δημιουργική γαστρονομία.

Μέσα από τις συνταγές και τις γευστικές δημιουργίες τους, οι σεφ ανέδειξαν τη γαστρονομική αξία του λεοντόψαρου και έστειλαν ένα ουσιαστικό μήνυμα: η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ξενικών ειδών απαιτεί συνεργασία, ενημέρωση, καινοτόμες προσεγγίσεις και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας.

Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική στον υπαίθριο χώρο του Santo 1911, το οποίο φιλοξένησε τη διοργάνωση, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και συλλογικής συμμετοχής.

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