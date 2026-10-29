Ηράκλειο: Επιτήδειοι στέλνουν ψεύτικα πρόστιμα στα κινητά σας (εικόνα)

Συναγερμός έχει σημάνει στις διωκτικές αρχές και στην Κρήτη μετά από μπαράζ παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) που δέχονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες Ηρακλειώτες στα κινητά τους τηλέφωνα. Οι επιτήδειοι, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «smishing», αποστέλλουν μηνύματα που εμφανίζουν ως αποστολέα το «GOV» και ενημερώνουν τους ανυποψίαστους οδηγούς ότι «εκκρεμεί παράβαση στο όχημά σας».

Στόχος των δραστών είναι να πανικοβάλουν τους πολίτες και να τους αναγκάσουν να πατήσουν πάνω σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) της μορφής itrgov.lol/gr, ο οποίος οδηγεί σε μια πιστή, αλλά απόλυτα ψεύτικη απομίμηση της επίσημης κρατικής πύλης. Οι αρχές ασφαλείας ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ψηφιακής απάτης με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τραπεζικών κωδικών (phishing).

Image

Το gov.gr και κανένας επίσημος δημόσιος φορέας δεν πρόκειται ποτέ να στείλει γραπτό μήνυμα που να περιέχει ενεργούς συνδέσμους ή να ζητά απευθείας πληρωμές προστίμων, κωδικούς e-banking και στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Κινητοποιήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη

Ηράκλειο: Στο παλιό ψυγείο 117 μετανάστες από νέα περιστατικά στα νότια