Δήμος Ηρακλείου: Δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής για τους πολίτες

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια… Δήμου Μάθηση», ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας της με το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων για την υλοποίηση του 2ου κύκλου της δράσης παροχής δωρεάν ατομικών συνεδριών Βραχυπρόθεσμης Συνθετικής Συμβουλευτικής Expansion.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σταθερή υποστήριξη των δημοτών και η ενίσχυση της συναισθηματικής τους ευεξίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της συναισθηματικής εκπαίδευσης, της προσωπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς και στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, έως 30 ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 12 δωρεάν ατομικές συνεδρίες ο καθένας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο νέος κύκλος θα συνδέεται με ανώνυμη έρευνα που πραγματοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων σε συνεργασία με το IISTP, με αντικείμενο τη διερεύνηση των οφελών της Βραχυπρόθεσμης Συνθετικής Συμβουλευτικής Expansion. Η συμμετοχή στην έρευνα αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στη συγκεκριμένη δράση.

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Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται αναλυτικά, πριν από την εγγραφή τους, σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, προκειμένου να παρέχουν την ενημερωμένη συγκατάθεσή τους.



Τον συντονισμό της δράσης και την επικοινωνία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων θα συνεχίσει να έχει η Σταματία Αλεξάνδρου, ως συντονίστρια της δράσης με τηλέφωνο επικοινωνίας το 6932522366. Οι λεπτομέρειες για την έναρξη του νέου κύκλου θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση των οργανωτικών διαδικασιών.

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