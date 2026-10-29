Γεωργιάδης: Απολύτως εφικτό να πάει στο 38% η ΝΔ

Την εκτίμηση ότι «είναι απολύτως εφικτό» για τη Νέα Δημοκρατία να πάει στο 38% από το 30% που την μετράνε τώρα οι δημοσκοπήσεις, διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιτέθηκε στην Αριστερά για την «υποκρισία» όσον αφορά τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία ενώ κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «συγκαλυμμένο αντισημιτισμό».

«Δεν θα πάρει 25% η ΝΔ με τον Μητσοτάκη, θα πάρει πολύ πιο πάνω, όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός, βάζω και στοίχημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η ΝΔ είναι στο 30+ 8-9 μήνες πριν τις κάλπες, το να πας στην κάλπη στο 38% είναι απολύτως εφικτό» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Μιλώντας, δε, για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή είπε «ο Καραμανλής δουλεύει για την ενότητα της ΝΔ, μπορεί να θέλει να έχει τις απόψεις του για τα εθνικά, θα του το απαγορεύσουμε;».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Μητσοτάκης έχει ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα που είναι η κόπωση του εκλογικού σώματος που είναι φυσιολογική για τις εκλογικές συνήθειες ελληνικού λαού. Τι τον ευνοεί; Η σύγκριση. Να είναι στη θέση του ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας; Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μπροστά από όλους τους άλλους. Κατά τη γνώμη μου - και εδώ είναι η ατυχία της αντιπολίτευσης - δεν έχει καταφέρει να παρουσιαστεί εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να ενεργοποιήσει εκείνο το τμήμα του εκλογικού τμήματος που θέλει γαλήνη, σταθερότητα και ηρεμία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο τελευταίο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ο Άδωνίς Γεωργιάδης επέκρινε τη στάση της Αριστεράς: «Είναι το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα στον ίδιο χρόνο, στην ίδια γραμμή, με την ίδια κυβέρνηση. Αποδεικνύεται με τα πρώτα στοιχεία ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Ο σοσιαλιστής υπουργός Μεταφορώνν είπε "δεν θα παραιτηθώ για ένα ανθρώπινο λάθος". Θέλω να τονίσω τη διαφορά στην ενσυναίσθηση. Ο Κώστας Καραμανλής ο γιος του Αχιλλέως λοιδορήθηκε, γκρεμίστηκε η ζωή του, η σταδιοδρομία, η προσωπικότητά του γιατί παραιτήθηκε. Δεν μπορούσε να πει όπως ο σοσιαλιστής, να παραιτηθώ για ένα ανθρώπινο λάθος; Ο, δε, Σάντσεθ αρκετά λεπτά μετά το δυστύχημα ανέβασε ένα άσχετο tweet με μήνυμα για τον φεμινισμό. Την υποκρισία της Αριστεράς δεν την αντέχω».

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί επί της τελευταίας κόντρας του στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης είπε «είναι μια κωμωδία ή μάλλον τραγωδία που εξελίσσεται σε κωμωδία όσα κάνει η Κωνσταντοπούλου. Είναι και αντισημιτισμός μέσα, συγκαλυμμένος, ενδυόμενος τον μανδύα του ανθρωπισμού».

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