Θρήνος και οργή στην Ισπανία για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 68 νεκρούς: Η πορεία των 16 λεπτών στα τυφλά

Σε σοκ και βαθιά θλίψη η Ισπανία θρηνεί τον χαμό 68 ανθρώπων στο δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα για φέτος στη χώρα και το πιο πολύνεκρο στην Ευρώπη από το 2013. Μια σφοδρή σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας.

Οι διασώστες ψάχνουν ακόμη στα κατεστραμμένα βαγόνια για αγνοουμένους, ενώ 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρότατη σύγκρουση, εκ των οποίων οι 15 πολύ σοβαρά. Οσο για τα αίτια της σύγκρουσης κατά την οποία ένα τρένο Renfe έπεσε με ταχύτητα άνω των 100 χλμ. πάνω σε ένα ακινητοποιημένο τρένο Iryo που βρισκόταν στην ίδια γραμμή, ερευνάται ένας συνδυασμός αστοχιών του συστήματος και ανθρώπινων λαθών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, η σύγκρουση συνέβη όταν το τρένο Renfe έλαβε άδεια να συνεχιστεί παρά το κόκκινο φανάρι λόγω ακινητοποιημένου τρένου Iryo μπροστά.

Ο Όσκαρ Πουέντε δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη ότι η κόκκινη σηματοδότη υπήρχε λόγω βλάβης στο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο είχε σαν συνέπεια να σταμάτησε αυτόματα η κυκλοφορία των τρένων, αλλά στη συνέχεια ελήφθη εσφαλμένη απόφαση να επανεκκινήσει το τρένο Renfe.

Το τρένο Renfe έλαβε άδεια να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς ταχύτητας λόγω εσφαλμένης εντολής από έναν ελεγκτή τρένου. Ως αποτέλεσμα, ο Πουέντε δήλωσε ότι μεταξύ 8:36 π.μ. και 8:52 π.μ. τοπική ώρα, συνέχισε να ταξιδεύει με περίπου 190 χιλιόμετρα την ώρα, τελικά συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο τρένο Iryo.

Οι συνομιλίες



Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η οποία δημοσιοποίησε τις ηχογραφήσεις των συνομιλιών μεταξύ των μηχανοδηγών και των ελεγκτών, ο ελεγκτής δίνει εντολή στο AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω από την αμαξοστοιχία της Iryo, να συνεχίσει την πορεία του «κανονικά» και όχι με οπτική επιτήρηση, όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Την ίδια εντολή να συνεχίσει την πορεία της «κανονικά» φέρεται να λαμβάνει και η αμαξοστοιχία της Iryo. Ωστόσο, στις 08:48, μόλις πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, η μηχανοδηγός της Iryo επικοινώνησε εκ νέου με το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη. Κατά την επικοινωνία αυτή, ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να επανεκκινήσει το σύστημα της αμαξοστοιχίας και ότι «παρέμενε ακινητοποιημένη».

⚫️ La Guardia Civil comparte nuevas imágenes aéreas de la zona del accidente ferroviario donde han fallecido al menos 68 personas Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 68 personas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Ο χαρακτηριστικός διάλογος



Στις ηχογραφημένες συνομιλίες, τις οποίες έχει στη διάθεσή της η El Pais η μηχανοδηγός ενημερώνει τον ελεγκτή.

Ελεγκτής: 6076, εδώ Ατότσα.



Μηχανοδηγός της Iryo: Καλησπέρα, το τρένο δεν μου επιτρέπει να κάνω επανεκκίνηση στο σύστημα LZB. Γι' αυτόν τον λόγο παραμένω ακινητοποιημένη στο σήμα εισόδου.



Ελεγκτής: Εντάξει. Ελήφθη. Εάν αντιμετωπίσετε και άλλο πρόβλημα καλέστε μας.



Μηχανοδηγός της Iryo: Εντάξει, θα σας ξανακαλέσω.﻿

Στη συνέχεια κλείνει το τηλέφωνο και ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στους συναδέλφους του στο κέντρο ελέγχου:

Ελεγκτής: Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Το 6076 έχει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Αυτός είναι με ένα meta 40 (δηλαδή χιλιόμετρα) μέχρι να μπορέσει να σταματήσει, μέχρι να σταματήσει.

Παρότι ο μηχανοδηγός δεν δήλωσε ποτέ ότι είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος, το κέντρο ελέγχου έδωσε στο άλλο τρένο άδεια να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, χωρίς να επιβάλει το όριο των 40 χλμ./ώρα, το οποίο προβλέπεται σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης.

VIDEO | Grabaciones realizadas por los propios pasajeros muestran las escenas vividas a bordo tras la colisión de dos trenes en Urda, Toledo, en un accidente que deja, hasta el momento, 68 fallecidos y medio centenar de heridos. 📹 Imágenes cedidas por los pasajeros del tren https://t.co/DlDNSNvGZY — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Δεύτερος ελεγκτής: Περίμενε ένα λεπτό…



Ελεγκτής: Ναι αλλά δεν έφτανε στη διαδρομή. Είχε έναν meta 40 να συνεχίσει στο BSL. Δεν έχουμε αλλάξει. Έχουμε πρόβλημα στην Ούρδα.

Συνομιλία του κέντρου ελέγχου με τη μηχανοδηγό του τρένου Iryo



08:41 Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με το Iryo





Μηχανοδηγός: Καλημέρα, Ατότσα. Παρουσιάστηκε απώλεια μετάδοσης ενώ κινούμουν με το σύστημα BZL. Το επόμενο [τρένο] πρέπει να κινηθεί στο 113 με ταχύτητα άνω των 200 [χλμ./ώρα]. Ωστόσο, δεν αποκαταστάθηκε η μετάδοση. Έχω ακινητοποιηθεί μπροστά στο σήμα εισόδου της Ούρδα.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, μια στιγμή. Εδώ αναφέρεται το εξής για τον μηχανοδηγό του τρένου 6076: αποσυνδέστε το σύστημα και επανασυνδέστε το.

Μηχανοδηγός: Και επανασυνδέστε το.

Κέντρο ελέγχου: Συνεχίστε την πορεία σας υπό το καθεστώς λειτουργίας BFL, με κανονική ταχύτητα.

Παγιδευμένοι ανάμεσα σε καθίσματα



Ο Σαλβαδόρ Αρίζα επιζών περιέγραψε το χάος στο βαγόνι του.

«Ήμουν πολύ κοντά στην πόρτα, αλλά (άλλοι επιβάτες) έσπαγαν τα παράθυρα για να μπορέσουν να βγουν. Κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κινηθούν επειδή ήταν παγιδευμένοι ανάμεσα στα καθίσματα», είπε ο 62χρονος.

Ο επιβάτης Ραφαέλ Μπαρσέλο είπε ότι ένιωθε τυχερός καθώς είχε σηκωθεί από τη θέση του για έναν καφέ, προσθέτοντας ότι υπήρχαν τουλάχιστον οκτώ θύματα από το βαγόνι του.«Τρώγαμε πρωινό, πίναμε καφέ όταν νιώσαμε μια πολύ δυνατή πρόσκρουση και εκτοξευτήκαμεστον αέρα», είπε.



Ερευνα σε εξέλιξη



Το δυστύχημα, το φονικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ευρώπη από τον εκτροχιασμό του 2013 στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 80 άνθρωποι, έρχεται μετά από ένα άλλο θανατηφόρο δυστύχημα τον Ιανουάριο, που προκάλεσε τον θάνατο 46 ατόμων.

Σε εκείνη τη σύγκρουση, ένα τρένο εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με τις επενδύσειςστη συντήρηση των σιδηροδρόμων.

Η Renfe δήλωσε την Τετάρτη ότι, αφού έλαβε άδεια να συνεχίσει το ταξίδι της, το τρένο της συγκρούστηκε με το τρένο Iryo, το οποίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο «για λόγους που δεν γνωρίζουμε».

«Το τρένο Renfe συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με τις οδηγίες και σημειώθηκε σύγκρουση. Η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, οι συνθήκες κυκλοφορίας και οι συνθήκες της σύγκρουσης θα πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα», ανέφερε η Renfe σε ανακοίνωσή της.



147 άτομα επέβαιναν στο τρένο Iryo και 397 στο δρομολόγιο Renfe όταν σημειώθηκε η σύγκρουση περίπου στις 9 π.μ.

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