Νέο πλήγμα των ΗΠΑ στον Ειρηνικό: Πέντε νεκροί σε επιχείρηση κατά ταχύπλοου με ναρκωτικά

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Την επιχείρηση ανακοίνωσε την Τρίτη η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), το στρατιωτικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το χτύπημα στο σκάφος.

Στην ανακοίνωσή της, η SOUTHCOM υποστηρίζει ότι «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών», χαρακτηρίζοντας τους πέντε νεκρούς «ναρκοτρομοκράτες».

Δεκάδες πλήγματα σε Καραϊβική και Ειρηνικό



Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Ο συνολικός απολογισμός ξεπερνά τους 230 νεκρούς, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τις επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι συνιστούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις».