Χειρουργός αφαίρεσε προστάτη ασθενούς με ρομποτικό σύστημα από απόσταση 56 χιλιομέτρων

Ο ασθενής βρισκόταν στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου και ο γιατρός που τον χειρουργούσε σε άλλο, περίπου 56 χιλιόμετρα μακριά. Ανάμεσά τους, ένα ρομποτικό σύστημα τηλεχειρουργικής επέτρεψε στον δρα Βίπουλ Πατέλ να αφαιρέσει τον προστάτη ενός 66χρονου με καρκίνο του προστάτη, χωρίς να βρίσκεται στην ίδια αίθουσα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα και, σύμφωνα με το ABC News, ήταν η πρώτη αυτού του είδους μεταξύ δύο νοσοκομείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γιατρός χειριζόταν τα εργαλεία από άλλο νοσοκομείο



Ο Πατέλ, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής του Global Robotics Institute στο AdventHealth Celebration, κοντά στο Ορλάντο, χειριζόταν εξ αποστάσεως τα χειρουργικά εργαλεία.

Ο 66χρονος βρισκόταν στο AdventHealth Minneola, περίπου 35 μίλια μακριά. Στην αίθουσα του χειρουργείου ήταν παρών και άλλος ειδικευμένος χειρουργός, όπως διευκρίνισε ο όμιλος AdventHealth.

Η αφαίρεση του προστάτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο ασθενής συνεχίζει να αναρρώνει καλά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε το νοσοκομείο στο ABC News.

Μια δοκιμή για να μικρύνουν οι αποστάσεις στην περίθαλψη



Η επέμβαση αποτελεί μέρος κλινικής ερευνητικής μελέτης με άδεια του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Στόχος είναι να εξεταστεί εάν η συγκεκριμένη μορφή ρομποτικής τηλεχειρουργικής μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα.







Για τον Πατέλ, η προοπτική αφορά κυρίως την πρόσβαση ασθενών σε εξειδικευμένη θεραπεία, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

«Εδώ και γενιές, η πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένη φροντίδα συχνά εξαρτάται από το πού ζει ένας ασθενής», δήλωσε σε ανακοίνωση του AdventHealth.

«Αυτή η μελέτη μάς επιτρέπει να αξιολογήσουμε εάν η τηλεχειρουργική θα μπορούσε κάποτε να συμβάλει στη μείωση των γεωγραφικών εμποδίων στην εξειδικευμένη θεραπεία. Σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την τεχνική απόδοση εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της μελέτης είχαν προηγηθεί σχεδόν δώδεκα επεμβάσεις τηλεχειρουργικής μεταξύ νοσοκομείων στο Ορλάντο και τη Λουάντα της Ανγκόλας, τα οποία χωρίζουν περισσότερα από 11.000 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα