Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε πίνακας ζωγραφικής

Ο Δημήτρης Αστερίου δημιούργησε ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτίοντας με τον δικό του τρόπο φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική και στις καρδιές του κοινού.

Το πορτρέτο του Δημήτρη Αστερίου έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης και μνήμης, με έναν τρόπο που δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Το ασπρόμαυρο, οι σκιές και οι λεπτομέρειες του προσώπου γίνονται τα μέσα με τα οποία ο εικαστικός επιχειρεί να κρατήσει ζωντανή τη μορφή του τραγουδιστή.

Ο Δημήτρης Αστερίου είναι ένας δημιουργός που έχει συνδέσει το έργο του με κοινωνικά ζητήματα και ανθρώπινες ιστορίες που δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Μέσα από τη σειρά «Ματωμένα Πορτρέτα», έχει αναδείξει πρόσωπα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν, δίνοντας εικαστική διάσταση στη μνήμη των θυμάτων και στις τραγικές ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε πρόσωπο.

Η πρόθεση του Δημήτρη Αστερίου είναι ο πίνακας με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη να αποκτήσει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιθυμεί να τον δωρίσει στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν χώρο που είχε επισκεφθεί ο αγαπημένος τραγουδιστής, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους στιγμές συγκίνησης και χαράς.

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