ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-0,Κύπελλο Ελλάδας: “Θύμα” έκπληξης ο ΟΦΗ στη Λάρισα(vid)

Την πρώτη του ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας μετά τον τελικό του 2025 γνώρισε απόψε ο ΟΦΗ.Η κρητική ομάδα έχασε με 1-0 στη Λάρισα από την ΑΕΛπου αγωνίζεται στη Super League 2 και πλέον δεν κρατά στα χέρια του το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού ακόμα κι αν κερδίσει τον Βόλο στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής τον Δεκέμβριο.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη παρουσιάστηκαν αρκετά νωθροί στο πρώτο ημίχρονο,έχοντας φυσικά και πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα, αιφνιδιάστηκαν από το τέρμα των παθιασμένων γηπεδούχων στο 52′ και παρά το ότι πίεσαν στο τελευταίο μισάωρο για να αποφύγουν έστω την ήττα, δε μπόρεσαν να βρουν έστω ένα γκολ.

Ο ΟΦΗ με αυτή την ήττα έμεινε στους 6 βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στη league phase και χρειάζεται πάση θυσία νίκη απέναντι στον Βόλο στο Παγκρήτιο την τελευταία αγωνιστική προκειμένου να πλασαριστεί σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση.

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (67' Ρισβάνης), Αγαπάκης (78' Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61' Τσιγγάρας), Αντράντα (61' Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (67' Νταμπίζας)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καινουργιάκης (78' Αϊτόρ), Αποστολάκης, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46' Αθανασίου), Κόντρο, Χατζηγιοβάννης (61' Φούντας), Θεοδοσουλάκης (46' Νους)