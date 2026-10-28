Παπασταύρου: Στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο - Η ατζέντα

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Για το Λουξεμβούργο αναχωρεί σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ έχει στην ατζέντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού και τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Προσιτή ηλεκτρική ενέργεια και τιμολόγια δικτύου

Ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η πρόταση Κανονισμού για τη διασφάλιση προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί θα εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό των τιμολογίων δικτύου, καθώς και τη φορολογία. Πρόκειται για πεδία που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Ενεργειακή ασφάλεια για τον χειμώνα 2026-2027

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η ενεργειακή ασφάλεια για τον χειμώνα 2026-2027, αλλά και για τα επόμενα έτη.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα διασφαλίσουν επάρκεια και σταθερότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό, σε ορίζοντα που ξεπερνά την προσεχή χειμερινή περίοδο.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν ακόμη την αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως εθνικών επενδυτικών σχεδίων. Η συγκεκριμένη ενότητα συνδέει τον ενεργειακό σχεδιασμό με τις επενδύσεις που κάθε χώρα καλείται να προωθήσει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων.

Το πλαίσιο μετά το 2030

Παράλληλα, στο Συμβούλιο θα τεθεί το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση, τον εξηλεκτρισμό, τις διασυνδέσεις, την ευελιξία και την αποθήκευση.

Οι συγκεκριμένες θεματικές αποτελούν βασικούς άξονες του ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την καλύτερη αξιοποίηση των δικτύων και την ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την επόμενη περίοδο.

Στα λοιπά θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται οι υποδομές μεταφοράς, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και η βιωσιμότητα της βιομηχανίας καυσίμων.

Στην ατζέντα βρίσκονται ακόμη ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης και η σταθεροποίηση των αγορών ντίζελ.

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