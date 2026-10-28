Market Pass έως 1.000 ευρώ: Το νέο voucher που θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα

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Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 αναμένεται η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass, με στόχο τη στήριξη οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της αναδρομικής ισχύος του προγράμματος, η πρώτη πληρωμή ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το ποσό θα διαφοροποιείται ανά δικαιούχο, ανάλογα με τις προϋποθέσεις ένταξης και τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών. Συνεπώς, τα 1.000 ευρώ αποτελούν εκτίμηση και όχι εγγυημένη καταβολή, καθώς τα τελικά ποσά θα προκύψουν από τα οριστικά κριτήρια του προγράμματος.

Πώς θα λειτουργούν τα voucher

Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω voucher για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αντί να λαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα επισιτιστικής βοήθειας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, με ορίζοντα αξιοποίησης δύο ετών.

Στόχος η καταβολή πριν από τις γιορτές

Ο σχεδιασμός συζητήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στη συνάντηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Σταύρο Καφούνη.

Η υπουργός επισήμανε ότι επιδίωξη είναι η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, με αυξημένα ποσά εξαιτίας της αναδρομικότητας.

Όπως ανέφερε, «η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών».

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