Αλάσκα: Κλείνει τις νύχτες πύργος ελέγχου σε αεροδρόμιο – Οι πιλότοι αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ τους

Ο πύργος ελέγχου κλείνει στις 10 το βράδυ, αλλά το αεροδρόμιο συνεχίζει να δέχεται αεροπλάνα. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φέρμπανκς της Αλάσκα, η έλλειψη προσωπικού οδήγησε στην κατάργηση της νυχτερινής λειτουργίας του πύργου, με τους πιλότους να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή ραδιοσυχνότητα για τον συντονισμό των κινήσεών τους.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι το προσωρινό ωράριο λειτουργίας του πύργου είναι πλέον 06:00–22:00 καθημερινά, με την αλλαγή να έχει τεθεί σε ισχύ από τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Alaska’s News Source.

Το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και επιχειρησιακά διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας παρέχει το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Άνκορατζ, με πρόσθετη υποστήριξη, όπου απαιτείται, από τον σταθμό υπηρεσιών πτήσης του Φέρμπανκς.

Προσγειώσεις χωρίς άδεια από τον πύργο



Όταν ο πύργος είναι κλειστός, οι πιλότοι χρησιμοποιούν κοινή ραδιοσυχνότητα για να ενημερώνουν τα υπόλοιπα αεροσκάφη για τη θέση και τις προθέσεις τους. Οι προσγειώσεις πραγματοποιούνται βάσει των προβλεπόμενων ομοσπονδιακών διαδικασιών, χωρίς άδεια από τον τοπικό πύργο ελέγχου.

Η λειτουργία αυτή δεν σημαίνει ότι διακόπτεται κάθε επικοινωνία με υπηρεσίες εδάφους. Ενημερώσεις για τον καιρό και οι απαιτούμενες άδειες πτήσης εξακολουθούν να παρέχονται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και του κέντρου του Άνκορατζ.

Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες και δυνατότητες του αεροδρομίου περιορίζονται τη νύχτα. Μεταξύ άλλων, δεν είναι διαθέσιμη η μέτρηση της ορατότητας κατά μήκος του διαδρόμου, ενώ οι πιλότοι δεν μπορούν να ενεργοποιούν ή να ρυθμίζουν οι ίδιοι τον φωτισμό μέσω ασυρμάτου. Τα φώτα προσέγγισης παραμένουν προρυθμισμένα, ανάλογα με τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες.







Το πρόβλημα της παγωμένης ομίχλης



Η FAA δεν αναμένει σημαντικές επιπτώσεις υπό κανονικές συνθήκες. Προειδοποιεί, όμως, ότι η εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα, όπως σε περιπτώσεις παγωμένης ομίχλης, μπορεί να περιορίσει πτήσεις που απαιτούν ειδικές διαδικασίες προσέγγισης με όργανα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις ή διαταραχές, εφόσον οι δυσμενείς συνθήκες συμπέσουν με τις ώρες που ο πύργος είναι κλειστός.

Το Φέρμπανκς εξυπηρετεί εμπορευματικές και επιβατικές πτήσεις, αλλά και αεροδιακομιδές, ενώ λειτουργεί συχνά ως εναλλακτικός προορισμός όταν ο καιρός δεν επιτρέπει προσγείωση στο Άνκορατζ.

«Δεν είναι μόνο πρόβλημα του Φέρμπανκς»



Ο Άνταμ Γουάιτ, εκπρόσωπος της Alaska Airmen’s Association για κυβερνητικά και νομοθετικά θέματα, ανέφερε ότι η απόφαση δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς η FAA είχε ενημερώσει εγκαίρως για τις ελλείψεις προσωπικού.

«Δεν μας αρέσει αυτό που συμβαίνει, αλλά κατανοούμε πλήρως τη θέση στην οποία βρίσκεται η FAA. Δεν είναι μόνο ένα τοπικό πρόβλημα του Φέρμπανκς. Υπάρχει πανεθνική έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε.







Όπως εξήγησε, η πιστοποίηση ενός ελεγκτή μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια, ενώ οι νυχτερινές ώρες επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν τη μικρότερη κίνηση.

Ο Γουάιτ σημείωσε ότι αρκετά αεροδρόμια στην Αλάσκα λειτουργούν χωρίς πύργο ελέγχου και τόνισε πως η αλλαγή δεν καθιστά αυτομάτως το Φέρμπανκς μη ασφαλές. Επισήμανε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, γεγονός που δυσκολεύει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό.

«Η ελπίδα και ο στόχος είναι να μην πρόκειται για μόνιμη κατάσταση», ανέφερε. «Μόλις μπορέσουν να καλύψουν ξανά τις θέσεις, θα επιστρέψουν στην 24ωρη λειτουργία. Αλλά ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί πραγματικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αλμπέρτο Μποτία: "Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη Φουρέιρα, την όμορφη μαμά του"

Κουτσελίνη για Αντωνά: "Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση"