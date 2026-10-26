Κουτσελίνη για Αντωνά: "Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση"

Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολιάσε με αιχμηρό τρόπο την Μαρία Αντωνά και την εκπομπή που παρουσιάζει στο Mega.

"Δε μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση", ήταν τα λόγια της παρουσιάστριας.

Η παρουσιάστρια δεν άργησε να απαντήσει και στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση της λέξης "μίνι", εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η παρουσία της, από μία γυναίκα.

"Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι "μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

"Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη", ανέφερε.

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