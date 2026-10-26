Γεραπετρίτης από Νέα Υόρκη: Κοινή δήλωση καταδίκης 5 κρατών στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προεδρεύει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οΑντόνιο Γκουτέρες, απαντώντας σε ερώτηση για τις χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες συμφωνίες, τόνισε ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες, ό, τι δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν είναι αποδεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα διαβάσει κοινή δήλωση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στην κοινή αυτή δήλωση θα επισημαίνεται η αντίθεση, οι ανησυχίες που προκαλεί η κύρωση του μνημονίου για την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Θα επισημαίνεται επίσης ότι πρέπει να προστατευτεί η διεθνής έννομη τάξη και να διασφαλιστεί ότι οι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο, ούτε να θίγουν δικαιώματα τρίτων κρατών.

Επίσης, στην ίδια δήλωση θα σημειώνεται ότι το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το νομικό πλαίσιο για τις οριοθετήσεις και ότι η αποδοχή διμερών συμφωνιών που δεν λαμβάνουν υπ’ όψη κανόνες και αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο στη διεθνή έννομη τάξη.

Η Ελλάδα θα ταχθεί υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων αυτών μέσω διαλόγου, δηλώνοντας και πάλι ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη.

Παράλληλα, έγινε στη Νέα Υόρκη και μια συνεδρίαση της ελληνικής προεδρίας στο συμβούλιο Ασφαλείας, στην οποία προήδρευσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα παιδιά σε, εμπόλεμες ζώνες. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η προστασία των παιδιών σημαίνει ένα ασφαλέστερο μέλλον και πως πρέπει να περάσουμε πλέον από τις διακηρύξεις στις πράξεις, διότι η προστασία των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες είναι κάτι που δεν μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση.

Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις συνεδριάσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Αύριο, Τρίτη, θα υπάρξει μια αντίστοιχη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την προεδρία και πάλι του Γιώργου Γεραπετρίτη για το θέμα με θέμα «Οι γυναίκες η ειρήνη και η ασφάλεια».

Την Πέμπτη θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπου εκεί θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Τετάρτη θα γίνει και η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Πηγή: ertnews.gr

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