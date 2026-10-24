Τουρκολιβυκό Μνημόνιο: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη μετατοπίζεται το διπλωματικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να μεταβαίνει στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο προκειμένου να προεδρεύσει Δευτέρα και Τρίτη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου η χώρα μας έχει την προεδρία έως το τέλος του μήνα.

Με φόντο την πρόσφατη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την πλευρά της Βεγγάζης, η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να θέσει το ζήτημα της καταδίκης του σε κάθε επαφή που θα υπάρξει στη Νέα Υόρκη και από κάθε δυνατό βήμα.

Ήδη χθες όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,Αντόνιο Γκουτέρες, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τις ελληνικές θέσεις.

Στην επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών».

Το εν λόγω ζήτημα είναι βέβαιο πως θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και κατά τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη (εκτός απροόπτου) μαζί του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών να θέσει το ζήτημα και στο πλαίσιο της προεδρίας του κατά τη διάρκεια δύο συνεδριάσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα προεδρεύσει τη Δευτέρα σε συνεδρίαση του ΣΑ με θέμα μία εκ των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας, που επικεντρώνεται στην ενότητα «Παιδιά και Ένοπλες Συγκρούσεις».

Την επομένη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα ακόμα μία προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας που αφορά στις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Την Πέμπτη, ωστόσο, τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στην ανοιχτή συζήτηση υπό την προεδρία του πρωθυπουργού με θέμα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον τρόπο που μπορούν να συμβάλλουν στη Θαλάσσια Ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοϊας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας – καθώς έχει ήδη προεξοφληθεί πως θα υπάρξει αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας – είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθεί και το ζήτημα της πρόσφατης κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από την ανατολική Λιβύη, με παράλληλες επισημάνσεις στο γεγονός ότι η Ελλάδα συνάπτει διακρατικές συμφωνίες θαλασσίων ζωνών με πυξίδα πάντα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, και στις αναπόφευκτες κυρώσεις για τις δύο χώρες (Λιβύη και Τουρκία).

Η ομόφωνη απόφαση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η δεύτερη προεδρία της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την τρέχουσα διετή θητεία της ολοκληρώνεται με παρακαταθήκη την ομόφωνη υιοθέτηση απόφασης στη βάση της θεματικής «Παιδιά και Ένοπλες Συγκρούσεις».

Πρόκειται για την 15η απόφαση της συγκεκριμένης θεματικής από το 1996 και έχει καταγραφεί ως «ελληνική απόφαση» στην οποία θα αναφέρεται μελλοντικά ο ΟΗΕ, με τίτλο «Οι επιπτώσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στις παραβιάσεις κατά παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και η συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη παραβιάσεων».

Από την ελληνική αντιπροσωπεία, σε σχέση με το παρασκήνιο των διεργασιών στον δρόμο προς την ψήφιση της εν λόγω απόφασης, επισημαίνεται η προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η ομοφωνία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επιπλέον, σε σχέση με την πρώτη αυτή απόφαση που υιοθετείται κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας της Ελλάδας, αξιολογείται ως σημαντικό ότι την συνυπέγραψαν ακόμη 93 κράτη -μέλη του Οργανισμού.

Ως προς την ουσία της απόφασης, το βασικό όφελος είναι πως για πρώτη φορά εισάγεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής η πτυχή των νέων τεχνολογιών.

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Αθήνα τονίζει πως κατόρθωσε να αναδείξει τις επιπτώσεις από τη χρήση νέων τεχνολογιών – κυρίως μέσα από τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – στην τέλεση παραβιάσεων με θύματα παιδιά, ρίχνοντας, παράλληλα, φως και στις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της θωράκισης της προστασίας των παιδιών από τέτοιους κινδύνους.

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