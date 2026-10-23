Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι κώδικες για τα στημένα, η στρατολόγηση διαιτητών και ο «γραμμάριος»

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Με την απολογία του πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου ξεκίνησε ο κύκλος των απολογιών για τη σοβαρή υπόθεση των καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, στις οποίες περιγράφεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας μηχανισμός επηρεασμού διαιτητών με στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Τα 820.000 ευρώ και το προσωνύμιο «ο γραμμάριος»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του Πέτρου Παπαπέτρου, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό προέρχεται από τις νόμιμες αποδοχές του κατά τη μακρόχρονη πορεία του στη διαιτησία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρώην διαιτητής φέρεται να χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «ο γραμμάριος». Σε μήνυμα που αποδίδεται στον ίδιο, φέρεται να ζητούσε από παράγοντα ομάδας συγκεκριμένες ποσότητες «γραμμαρίων», οι οποίες, σύμφωνα με την ερμηνεία που εξετάζεται, παρέπεμπαν σε χρηματικά ποσά.

Ο κατηγορούμενος απολογείται για παθητική δωροδοκία. Οι συνήγοροί του κατέθεσαν υπόμνημα με τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του, καθώς και οικονομικά παραστατικά, με τα οποία επιχειρείται να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευση των χρημάτων.

Η καταγγελία για την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αναφορά σε περιστατικό του 2018, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Φάρου Λάρισας – Άρη, όταν προπονητής του Άρη ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση, παράγοντας φέρεται να είχε ζητήσει τη συνδρομή διαιτητή, καταβάλλοντας προκαταβολή 5.000 ευρώ. Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι του υποσχέθηκαν πως θα υπάρξει συγκεκριμένη διαιτητική αντιμετώπιση στον αγώνα και περιγράφει την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη με δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο ίδιος ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε την πρόθεση να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή και, εφόσον απαιτηθεί, να υποστηρίξει την κατηγορία για όσα καταγγέλλονται σχετικά με τη διαιτησία.

Η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Η υπεράσπισή του ζήτησε να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτουν μηνύματα που να συνδέουν τον εντολέα του με συνεννοήσεις για χειραγώγηση αγώνων.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επικαλείται στοιχεία σχετικά με τον τρόπο ορισμού και αξιολόγησης των διαιτητών, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Οι επόμενες απολογίες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

Τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες

Σημαντική διάσταση της υπόθεσης αποτελεί ο έλεγχος 49 αγώνων από διάφορες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ. Ο ανακριτής ζητά στοιχεία για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στα περιστατικά που εξετάζονται βρίσκεται και αγώνας σχολικού πρωταθλήματος στην Πάφο. Σύμφωνα με μαρτυρία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, διαιτητής φέρεται να δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένη σχολική ομάδα, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε ότι επέστρεψε στο ξενοδοχείο του με τύψεις για τις αποφάσεις του.

Τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση, από την πλευρά τους, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους μαθητές και στις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σχολικές τους υποχρεώσεις.

«Σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα»

Εντύπωση προκαλούν και οι κωδικές φράσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν τον βαθμό παρέμβασης σε έναν αγώνα.

Η λέξη «σκόνη» φέρεται να παρέπεμπε στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με περιορισμένες αντιδράσεις, ενώ η έκφραση «σκόνη και θρύψαλα» φέρεται να περιέγραφε μια πιο ακραία παρέμβαση, ακόμη και με προκλητικές διαιτητικές αποφάσεις.

Οι καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο

Σε άλλη κατάθεση περιγράφεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σχέδιο για την εκλογική αναμέτρηση της ΕΟΚ το 2020, με στόχο την εξασφάλιση υποστήριξης από σωματεία και την προσέγγιση διαιτητών.

Ο μάρτυρας αναφέρεται, επίσης, στον Ηλία Κορομηλά, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει ρόλο στη συγκρότηση νέου σχήματος στη διαιτησία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους αποδεδειγμένα γεγονότα.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση, με τις απολογίες των κατηγορουμένων, την εξέταση νέων μαρτύρων και τον έλεγχο δεκάδων αναμετρήσεων.

Το ζητούμενο για τη Δικαιοσύνη είναι να αποσαφηνιστεί αν οι καταγγελίες στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό επηρεασμού διαιτητών και αποτελεσμάτων ή αν τα στοιχεία οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Οι απαντήσεις θα προκύψουν από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

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