Αγωνία για την ασφάλεια μαθητών στο Ηράκλειο: Καταγγελία για επαναλαμβανόμενες ηλεκτρολογικές βλάβες σε 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο

Την άμεση και οριστική αποκατάσταση των επαναλαμβανόμενων ηλεκτρολογικών βλαβών στο κτίριο όπου συστεγάζονται το 28ο και το 57ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου ζητούν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από τον Αύγουστο και επιδεινώθηκαν μετά την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου δεν έχουν αντιμετωπιστεί οριστικά, με τους γονείς να ζητούν εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο, επίσημη ενημέρωση και άμεσες παρεμβάσεις από τον Δήμο Ηρακλείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφερει τα εξής:

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου και του 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για τις σοβαρές και επαναλαμβανόμενες ηλεκτρολογικές βλάβες που παρουσιάζονται στο κτίριο όπου συστεγάζονται τα δύο σχολεία, επί της οδού Παπαγιάννη Σκουλά 10.

Το πρόβλημα, που εκδηλώθηκε αρχικά στις 17 Αυγούστου 2026, επιδεινώθηκε μετά την κακοκαιρία της 23ης Σεπτεμβρίου, με επαναλαμβανόμενες βραχυκυκλώσεις και πτώσεις ασφαλειών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, οι οποίες προκαλούν διακοπές ρεύματος και δυσλειτουργίες στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρά την παρέμβαση συνεργείου του Δήμου, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά. Η προσωρινή υποχώρηση του φαινομένου δεν αποτελεί λύση, ιδιαίτερα καθώς εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν εκ νέου την κατάσταση.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Πάνω απ’ όλα, αφορά την ασφάλεια εκατοντάδων παιδιών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Οι επαναλαμβανόμενες ηλεκτρολογικές βλάβες δημιουργούν εύλογη και σοβαρή ανησυχία για ενδεχόμενους κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται με προσωρινές παρεμβάσεις.

Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη απευθυνθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, καταθέτοντας σχετικά αιτήματα από τον Αύγουστο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. Παρά τις αναφορές αυτές, εξακολουθούμε να ζητούμε μια οριστική και τεκμηριωμένη λύση που θα διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων.



Τα πρόσφατα γεγονότα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα και του σχολείου στο Γάζι, αποτελούν μια σοβαρή προειδοποίηση για όλους μας. Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές πρέπει να διερευνώνται σε βάθος και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως, με ολοκληρωμένους ελέγχους και ουσιαστικές παρεμβάσεις, πριν υπάρξει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.



Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα για να κινητοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η οριστική αποκατάσταση των βλαβών αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων και όχι προαιρετική ενέργεια.

Απαιτούμε άμεσα:

1. Την άμεση αποστολή εξειδικευμένου κλιμακίου ηλεκτρολόγων, με στόχο τον εντοπισμό των αιτιών, την πλήρη διάγνωση και την οριστική αποκατάσταση των βλαβών στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



2. Την έγγραφη και επίσημη ενημέρωσή μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης και σαφή διαβεβαίωση, βάσει των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων, για την ασφάλεια των σχολικών χώρων.



3. Την υπεύθυνη αντιμετώπιση του ζητήματος από τον Δήμο Ηρακλείου, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς να αρκούμαστε σε προσωρινές λύσεις που δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος.

Η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν είναι δυνατόν μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται καθημερινά σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου επαναλαμβάνονται σοβαρές ηλεκτρολογικές βλάβες, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση και χωρίς να υπάρχει επίσημη, τεκμηριωμένη ενημέρωση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.

Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να περιμένει. Δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, Γεώργιος Πιτσικάκης – Πρόεδρος 28ου Δημοτικού Σχολείου και



Νικόλαος Μαυρουδής – Πρόεδρος 57ου Δημοτικού Σχολείου''

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