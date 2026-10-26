Ιεράπετρα: Έξυπνοι ηλιακοί κάδοι στις πλατείες και τα πάρκα – Νέα εποχή στην καθαριότητα!

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Ο Δήμος Ιεράπετρας αλλάζει και γίνεται πιο πράσινος. Με στόχο να διατηρήσουμε τα πάρκα και τις πλατείες μας καθαρές, τοποθετήσαμε τους πρώτους 4 υπερσύγχρονους κάδους απορριμμάτων που λειτουργούν με μια πρωτοποριακή μέθοδο.

Οι κάδοι τοποθετήθηκαν στα εξής σημεία:

Πλατεία Κανουπάκη

Πλατεία Τελωνείου

Πάρκο Μίνως

Οδός Λασθένους

Τι είναι αυτοί οι νέοι κάδοι;

Οι κάδοι αυτοί χρησιμοποιούν την ενέργεια του ήλιου, χάρη σε ένα μικρό φωτοβολταϊκό που έχουν στην οροφή τους, και λειτουργούν εντελώς αυτόνομα. Μέσα στον κάδο υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός που συμπιέζει αυτόματα τα σκουπίδια κάθε φορά που πέφτουν μέσα.

Γιατί είναι σημαντικοί για την πόλη;

• Χωράνε πολύ περισσότερα σκουπίδια: Επειδή τα σκουπίδια συμπιέζονται, ένας τέτοιος κάδος χωράει από 5 έως 10 φορές περισσότερα σκουπίδια σε σχέση με έναν συνηθισμένο κάδο.

• Τέλος στα ξεχειλισμένα σκουπίδια: Αντικαθιστούμε τους παλιούς μικρούς κάδους που γέμιζαν αμέσως. Έτσι, σταματάει το δυσάρεστο φαινόμενο να ξεχειλίζουν τα σκουπίδια γύρω από τον κάδο.

• Προστασία της δημόσιας υγείας: Οι κάδοι είναι εντελώς κλειστοί. Αυτό σημαίνει ότι αδέσποτα ζώα και πουλιά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σκουπίδια και να τα σκορπίσουν στο περιβάλλον.

• Λιγότερα δρομολόγια από τα απορριμματοφόρα: Επειδή οι κάδοι αργούν πολύ να γεμίσουν, το προσωπικό καθαριότητας θα χρειάζεται να τους αδειάζει πολύ λιγότερες φορές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τα έξοδα του Δήμου και την κίνηση των μεγάλων οχημάτων στους δρόμους μας.

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