ΔΕΥ.26 Οκτ 2026 21:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης

αεροπλανο
clock 19:14 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τις τρομακτικές στιγμές, κατά τις οποίες ένα επιβατικό αεροσκάφος της Jet2 βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης, στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων της καταιγίδας «Booelo», αποτυπώνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, το αεροσκάφος φαίνεται να πλησιάζει τον διάδρομο. Καθώς προσγειώνεται στην άσφαλτο, το αεροπλάνο ανασηκώνεται ελαφρά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ταλάντευση στον αέρα.

Από την προσγείωση-θρίλερ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το σκηνικό της κακοκαιρίας

Εκπρόσωπος της εταιρείας Jet2 δήλωσε στην εφημερίδα Mirror: «Η πτήση LS1310 από τη Βενετία προς το Μπέρμιγχαμ μετακινήθηκε προσωρινά εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα “Booelo”».

«Το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στον διάδρομο και τροχοδρόμησε προς τη θέση στάθμευσης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά».

Η συγκεκριμένη προσγείωση αποτέλεσε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και πολύωρες καθυστερήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σερβία: Μεγάλη η προσέλευση στις κάλπες - Το ποσοστό που ψήφισε μέχρι το μεσημέρι

Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Η στιγμή που ο ωκεανός μοιάζει να εξαφανίζεται στο στόμα μιας φάλαινας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αεροπλάνο Βίντεο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis