Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης

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Τις τρομακτικές στιγμές, κατά τις οποίες ένα επιβατικό αεροσκάφος της Jet2 βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης, στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων της καταιγίδας «Booelo», αποτυπώνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, το αεροσκάφος φαίνεται να πλησιάζει τον διάδρομο. Καθώς προσγειώνεται στην άσφαλτο, το αεροπλάνο ανασηκώνεται ελαφρά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ταλάντευση στον αέρα.

A Jet2 Boeing 737 lands at Birmingham in a strong crosswind. It looks odd from behind, but it’s the standard way to hold the approach path in a strong crosswind. During the rollout the jet drifts toward the edge of the runway before the pilots steer it back to the centreline. From the frames I can see, it stays on the pavement. Crews train for exactly this, so it looks wild on camera but sits well within normal limits. ✈️ — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 25, 2026







Στην αμέσως επόμενη επαφή με το έδαφος, η μύτη του αεροσκάφους είναι στραμμένη εκτός του διαδρόμου.







Λόγω της ταχύτητας, το αεροπλάνο βγαίνει από την άσφαλτο και κινείται στο γρασίδι, ενώ σκόνη και λάσπη εκτινάσσονται από τους τροχούς.

Από την προσγείωση-θρίλερ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το σκηνικό της κακοκαιρίας



Εκπρόσωπος της εταιρείας Jet2 δήλωσε στην εφημερίδα Mirror: «Η πτήση LS1310 από τη Βενετία προς το Μπέρμιγχαμ μετακινήθηκε προσωρινά εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα “Booelo”».

«Το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στον διάδρομο και τροχοδρόμησε προς τη θέση στάθμευσης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά».

Η συγκεκριμένη προσγείωση αποτέλεσε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και πολύωρες καθυστερήσεις.

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