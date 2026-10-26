ΠΑΣΟΚ: «Λόγια του αέρα η παλιότερη δήλωση του Μητσοτάκη περί αναθεώρησης του άρθρου 86»

«Σήμερα η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέντευξή της στο Αction24 χαρακτήρισε την αποσύνδεση της άσκησης ποινικής δίωξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την κρίση των υπουργών από τον φυσικό τους δικαστή ως ‘λαϊκά δικαστήρια'», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και ρωτά αν «ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τις απαράδεκτες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του κόμματός του».

Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει στην ανακοίνωσή του δήλωση του πρωθυπουργού στις 21 Μαρτίου 2025, για το άρθρο 86: «Θα ηγηθώ της προσπάθειας να αλλάξουμε το άρθρο 86, όπως έχω δεσμευτεί και νομίζω ότι και οι πολίτες προτιμούν και οι πολιτικοί να δικάζονται από τους φυσικούς τους δικαστές, εν προκειμένω από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχουμε, από το να γίνεται η ποινική τους μεταχείριση αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν λόγια του αέρα. 'Αλλη μια επικοινωνιακή διαχείριση όπως αυτές που αρέσκεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», καθώς «όταν ήρθε η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν ηγήθηκαν της αναθεώρησης του άρθρου 86, αλλά διατήρησαν την εξάρτηση της άσκησης ποινικής δίωξης για τους υπουργούς από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία». «Δηλαδή, επιβράβευσαν την άποψη Γεωργιάδη "έχω 157 βουλευτές, εγώ αποφασίζω"», σχολιάζει.

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