Κώστας Τσουκαλάς: «Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ»

«Το συγκεκριμένο δημοσίευμα που αναφέρεται σε συνεργασία, δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ερωτηθείς για δημοσίευμα της ομώνυμης εφημερίδας περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι το κόμμα του «ζητάει ψήφο πολιτικής αλλαγής και νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για γυρίσει σελίδα η χώρα». «Τώρα, προφανώς δεν είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση για αυτόνομη εκλογική πορεία. 'Αλλωστε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή μετά τις εκλογές», είπε. Σημείωσε δε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό μήνυμα και γι' αυτό ζητάμε από τον δημοκρατικό κόσμο να μας στηρίξει ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή». Πρόσθεσε ότι «ο δημοκρατικός κόσμος, αν θέλει να απαλλαγούμε από μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε ένα κρεσέντο αυταρχισμού, πρέπει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, ό,τι επιλογές και να έκανε στο παρελθόν». «Είτε επέλεξε Νέα Δημοκρατία είτε επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ, τον καλούμε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει σελίδα η χώρα», είπε.

Ανέφερε ότι τα εκλογικά σενάρια είναι δύο, είτε θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία είτε θα βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. «Στις εκλογές συγκρούονται πάντοτε οι κοινωνικές συμμαχίες και η αξιοπιστία. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχεις ολιγοπώλια, ελίτ και Νέα Δημοκρατία και από την άλλη έχεις μικρομεσαίους, νέους, εργαζόμενους, δανειολήπτες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και ΠΑΣΟΚ», είπε, υποστηρίζοντας ότι συγκρούονται δύο αντιπαραθετικά προγράμματα, δύο κόσμοι, «η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία που δυστυχώς σήμερα μοιάζει με το ακροδεξιό ΛΑΟΣ -και άρα θα της κάνει καλό να βρεθεί στην αντιπολίτευση και να ξαναβρεί τον εαυτό της- και η δημοκρατική παράταξη και ο προοδευτικός κόσμος που εκπροσωπείται από το ΠΑΣΟΚ».

Υποστήριξε ακόμη ότι «το κόμμα της ΕΛΑΣ δεν έχει σαφές πρόσημο και γι' αυτό δεν εκπροσωπεί κοινωνικές δυνάμεις ώστε να καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές».

Στον απόηχο των εξελίξεων για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «ένα χρόνο πριν ο κ. Μαρινάκης κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ως ‘προπονητή εξέδρας' επειδή έθεσε το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Τελικά προκύπτει ότι όντως υπάρχει ζήτημα. Δεν το γεννήσαμε απ' το μυαλό μας». Πρόσθεσε ότι ακόμη και στη δήλωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ περί διμερούς διαφοράς, η κυβέρνηση κινήθηκε κατόπιν πιέσεων του ΠΑΣΟΚ και τότε υπήρξε μία δεύτερη βελτιωμένη δήλωση. «Δεν είναι, επομένως, συνετό όταν υπάρχει μία αντιπολίτευση που λειτουργεί προωθητικά να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση κατ' αυτόν τον τρόπο και να επιχειρείται να της επιβληθεί σιωπητήριο. Δεν ταιριάζουν τα σιωπητήρια στις δημοκρατίες», τόνισε.

Σχετικά με τις έρευνες για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας (Pizza Fan» και «Χωριάτικο»), σχολίασε ότι «έχουμε μία κυβέρνηση που πανηγυρίζει για την καθυστερημένη αντιμετώπιση φαινομένων φοροκλοπής» και πως «είναι σαφέστατα θετικό ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της αλλά εδώ έχουμε μία κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο». Ειδικότερα είπε ότι «ενώ υπάρχει διαπιστωμένη διαχειριστική ανεπάρκεια να μπορέσει να αποτρέψει μια επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή από μια αλυσίδα πίτσας ή από μια αλυσίδα φούρνων, αυτό πάει να το παρουσιάσει ως μεγάλη κυβερνητική επιτυχία για να πείσει ότι δήθεν εκείνη καθαρίζει τον κόπρο του Αυγεία». Σημείωσε πως φαίνεται «ότι υπήρξε αδράνεια σε κυκλώματα που έχουν στοιχίσει εκατομμύρια στους φορολογούμενους». Υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να δούμε τι συνέβη και τι έκαναν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί» καθώς «οι καταγγελίες αυτές δεν είναι χθεσινές» και ότι «πρέπει να θωρακιστεί ο ελεγκτικός μηχανισμός».

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