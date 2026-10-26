Τι έκαναν οι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι του ΟΦΗ το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκλήρωσαν τις εγχώριες υποχρεώσεις τους το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου οι ομάδες που βρίσκονται στον δρόμο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. Η Λεχ Πόζναν πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην έδρα της Λέγκια, η Στουρμ Γκρατς απέφυγε την ήττα στις καθυστερήσεις, ενώ η Άντερλεχτ γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα από τη Γάνδη. Απόψε αγωνίζονται η Χάποελ Μπερ Σεβά και η Μπενφίκα.

Άντερλεχτ: Βαριά ήττα με τέσσερα γκολ από τη Γάνδη

Δύσκολο απόγευμα πέρασε η Άντερλεχτ, η οποία ηττήθηκε με 4-0 από την πρωτοπόρο Γάνδη εκτός έδρας, στο πλαίσιο του βελγικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 14΄ με τον Αμπντελκαντέρ Καντρί και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι την ανάπαυλα.

Η Άντερλεχτ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αντίθετα, η Γάνδη εκμεταλλεύτηκε τους χώρους και πέτυχε τρία γκολ μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ λεπτών. Ο Ιμπραΐμα Σισέ στο 73΄, ο Μομόντου Σονκό στο 77΄ και ο Ματίς Βόλκερτ στο 81΄ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στη νίκη των γηπεδούχων.

Η ήττα αυτή αποτελεί ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να απασχολήσει την Άντερλεχτ, κυρίως λόγω της αδυναμίας της να περιορίσει την επιθετικότητα της Γάνδης στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Η αντίπαλος του ΟΦΗ είναι 5η με 16 βαθμούς ενώ στην κορυφή είναι η Γάνδη με 25 βαθμούς, μετά από 9 αγωνιστικές

Μπενφίκα: Στο επίκεντρο ο Παυλίδης ενόψει Σάντα Κλάρα

Η Μπενφίκα δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση το Σαββατοκύριακο, καθώς η αναμέτρησή της με τη Σάντα Κλάρα ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (20:45). Πριν από το παιχνίδι αυτό, βρισκόταν στη δεύτερη θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με 19 βαθμούς, έχοντας σημειώσει 24 γκολ και δεχθεί επτά.

Σημαντικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας αποτελεί ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος είχε σημειώσει οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα στη διοργάνωση. Η παρουσία του Έλληνα διεθνή στην κορυφή της επίθεσης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα χρειαστεί να προσέξει κάθε αντίπαλος της πορτογαλικής ομάδας.

Στουρμ Γκρατς: Έσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις

Ισοπαλία με δραματικό φινάλε παραχώρησε η Στουρμ Γκρατς, μένοντας στο 2-2 με τη Ριντ για το αυστριακό πρωτάθλημα. Η Στουρμ προηγήθηκε στο 31΄ με τον Σίμον Ζάιντλ, όμως η αποβολή του Αρί Μάλιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Η Ριντ ισοφάρισε με πέναλτι του Φίλιπ Πόμερ στο 45΄+5 και πέρασε μπροστά στο σκορ στο 55΄ με τον Ίσαακ Κίσε Τελίν. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Στουρμ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μπελμίν Μπεγκάνοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 90΄+2.

Για τη Στουρμ, το αποτέλεσμα αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς από τη μία απέφυγε την ήττα και από την άλλη έχασε βαθμούς σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε προηγηθεί. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει με 1-0 της Μαρσέιγ στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα της Αυστρίας είναι 4η με 18 βαθμούς ενώ προηγείται η Ραπίντ Βιένης με 27.

Λεχ Πόζναν: Μεγάλο διπλό επί της Λέγκια με γκολ στο 87΄

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Λεχ Πόζναν, η οποία επικράτησε με 2-1 της Λέγκια Βαρσοβίας σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του πολωνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν.

Η Λεχ άνοιξε το σκορ στο 56΄ με τον Γιανίκ Αγκνέρο, έπειτα από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Η Λέγκια απάντησε στο 74΄ με κεφαλιά του Μποχντάν Βιούνικ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι είχαν μάλιστα την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την ανατροπή, όμως δεν αξιοποίησαν τη σημαντική στιγμή που τους παρουσιάστηκε στο 80΄.

Τελικά, η Λεχ ήταν εκείνη που χαμογέλασε, καθώς ο Λουίς Πάλμα πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 87΄, αξιοποιώντας την προσπάθεια του Ντάνιελ Χάκανς. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Πόζναν έφυγε με ένα πολύτιμο τρίποντο από την έδρα της Λέγκια και παρέμεινε στην κορυφή του Πολωνικού πρωταθλήματος.

Χάποελ Μπερ Σεβά: Απόψε το ματς με τη Μακάμπι Χάιφα

Η Χάποελ Μπερ Σεβά αγωνίζεται απόψε για το πρωτάθλημα Ισραήλ, έχοντας, ωστόσο, να διαχειριστεί την ήττα με 4-0 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Στις 19:00 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Χάιφα, η οποία είναι τρίτη στο πρωτάθλημα, ενω η αντίπαλος του ΟΦΗ βρίσκεται στην 4η θέση.

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