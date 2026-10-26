Οικογένεια Καρατζή: Αιχμές για τη Δικαιοσύνη – «Ακόμα ελεύθεροι όσοι βοήθησαν τον οδηγό της Porsche»

Με νέα ανακοίνωση επανέρχεται η οικογένεια του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά, στις 11 Ιανουαρίου 2025, με εμπλεκόμενο 45χρονο οδηγό Porsche. Οι συγγενείς του νεαρού εκφράζουν την αγανάκτησή τους, επισημαίνοντας ότι, 22 μήνες μετά την τραγωδία, πρόσωπα που θεωρούν ότι έχουν ευθύνη δεν έχουν ακόμη λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

“”Εσείς είστε πάλι; Μα τί θέλετε επιτέλους; Έχουμε κι άλλα πράγματα να ασχοληθούμε!

Τους ενοχλούμε κιόλας… Ενοχλούμε γιατί προσπαθούμε να πούμε τα αυτονόητα. Γιατί μετά από 22 μήνες από τη δολοφονία του παιδιού μας, κάποιοι άνθρωποι που συνειδητά ή ασυνείδητα «βοήθησαν» τον «οδηγό» της Porsche και αυτός σκότωσε τον Παναγιώτη μας, δεν έχουν βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πρώτα τα τρία όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ είτε υπάκουσαν σε κάποιον ανώτερο είτε αυτοβούλως άφησαν έναν μεθυσμένο «οδηγό» χωρίς δίπλωμα, υπότροπο σε παράνομες πράξεις, έναν άνθρωπο που νωρίτερα είχε επιτεθεί σε άλλο οδηγό, να φύγει.

Μετά τους «φίλους» που συνόδευαν τον «οδηγό» της Porsche και που, ενώ είχαν τα κλειδιά στην κατοχή τους, επέλεξαν να τα δώσουν ξανά στον φίλο τους και αυτός συνέχισε την πορεία του που κατέληξε στη δολοφονία του Παναγιώτη μας.

Τα τρία όργανα για να δώσουν τα κλειδιά σε κάποιον, υποτίθεται υπέγραψαν κάποιο έγγραφο παράδοσης.

Υποτίθεται ότι έχουν κάποια ευθύνη. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί τα βρήκαν και, τελικά, τα κλειδιά ήρθαν και πάλι στα χέρια του φονιά.

Αυτοί λοιπόν οι «φίλοι» του, αντί να είναι στο δικαστήριο σαν κατηγορούμενοι, ήρθαν απλώς σαν μάρτυρες.

Αυτοί λοιπόν που ήταν νηφάλιοι, έδωσαν παράτυπα τα κλειδιά στον «φίλο» τους και αυτός σκότωσε έναν άνθρωπο.

Και θέλοντας να απαλλαγούν από τις δεδομένες ευθύνες τους, είπαν ότι τους τα πήρε με το ζόρι.

Έτσι λοιπόν, όλες οι ευθύνες όλων αυτών, έχουν πάει περίπατο.

Και εσείς, εκεί στα ψηλά κλιμάκια που ενοχλείστε με τις προσπάθειες που κάνουμε για να αναδείξουμε την αλήθεια και το δίκαιο, καλό θα ήταν να χαμηλώσετε το κεφάλι, να σεβαστείτε όλους εμάς, τους ανθρώπους που με δική σας ευθύνη βασανίζετε και να κάνετε σωστά αυτό για το οποίο πληρώνεστε: Να υπηρετείτε και να προστατεύετε κάθε πολίτη.

Η οικογένεια του Παναγιώτη”

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