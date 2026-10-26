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ΚΡΗΤΗ

Θεραπευτήριο Λασιθίου: Λύση ανάγκης με δύο καθαρίστριες – Απλήρωτες από τον Σεπτέμβριο

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clock 12:12 | 26/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Προσωρινή λύση στο πρόβλημα καθαριότητας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου δόθηκε μετά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, με δύο καθαρίστριες να αναλαμβάνουν την πρωινή βάρδια έως το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, καθώς, σύμφωνα με τους εργαζομένους, οι καθαρίστριες παραμένουν απλήρωτες από τον Σεπτέμβριο, ενώ τρεις από τις πέντε εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός εργασίας.

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν εφησυχάζουν και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και εργασίας στις δομές πρόνοιας της Κρήτης. Το πρόβλημα προέκυψε μετά τη λήξη, στις 18 Οκτωβρίου 2026, της σύμβασης του εξωτερικού συνεργείου καθαριότητας στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.

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Το Σωματείο Εργαζομένων είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργεί η έλλειψη καθαριότητας για την υγεία των 77 φιλοξενούμενων, καταγγέλλοντας έλλειψη σχεδιασμού από τη Διοίκηση.Οι εργαζόμενοι είχαν ζητήσει γραπτή ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει, σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και μέτρα ώστε να μην υπάρξουν νέα κενά στην καθαριότητα.

Παράλληλα, είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχθούν να μεταφερθεί το βάρος της καθαριότητας στο ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό και είχαν δώσει στη Διοίκηση προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

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