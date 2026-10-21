Σε απόγνωση εργαζόμενοι και ασθενείς στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου λόγω παντελούς έλλειψης καθαριότητας

Σε εξαιρετικά επικίνδυνη εστία για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων μετατρέπεται το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Η διοικητική αδράνεια έχει αφήσει τη δομή τελείως ακάλυπτη από πλευράς καθαριότητας, μετά τη λήξη της σύμβασης του εξωτερικού συνεργείου στις 18 Οκτωβρίου 2026.



Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι ένα απόλυτα αναμενόμενο ζήτημα αφέθηκε στην τύχη του, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 77 ατόμων που ανάγουν σε κρίσιμο παράγοντα τη σχολαστική απολύμανση των χώρων.



Με επιστολή διαμαρτυρίας, το Σωματείο Εργαζομένων Π.Α.Μ.Ε.Α. Λασιθίου επιρρίπτει ευθύνες στη Διοίκηση για έλλειψη σχεδιασμού, προχειρότητα και ανευθυνότητα. Ξεκαθαρίζει παράλληλα πως δεν θα ανεχτεί προσπάθειες «μπαλώματος» που θα επιφορτίσουν την καθαριότητα στο ήδη εξαντλημένο και υποστελεχωμένο προσωπικό της δομής.

Τελεσίγραφο 5 ημερών και κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Δηλώνοντας ότι τα περιθώρια ανοχής έχουν εξαντληθεί, οι εργαζόμενοι έθεσαν τελεσίγραφο πέντε εργάσιμων ημερών στη Διοίκηση. Απαιτούν:



Άμεση και έγγραφη ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει.



Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επόμενη μέρα.



Λήψη μέτρων ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στην καθαριότητα.



Τονίζουν ότι η κωλυσιεργία σε ένα εκ των προτέρων γνωστό πρόβλημα συνιστά βαριά αμέλεια και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις συνδικαλιστικές και νομικές τους ενέργειες για την προάσπιση της υγείας των περιθαλπόμενων και των δικαιωμάτων τους.

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