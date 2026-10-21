Ηράκλειο - Απλήρωτες οι σχολικές καθαρίστριες: Στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει το θέμα ο Ν. Καλομοίρης

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Σε διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες παραμένουν απλήρωτες από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Μια δυσλειτουργία στο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας φαίνεται πως «μπλόκαρε» τα δεδουλευμένα τους, αφήνοντάς τις εκτός της προγραμματισμένης πληρωμής της 27ης Οκτωβρίου.

Το ζήτημα φέρνει με επίσημη εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Καλομοίρης, της παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας», ζητώντας από τη δημοτική αρχή άμεσες απαντήσεις και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Η εισήγηση Καλομοίρη:

Προς: τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Δημοτική Αρχή





ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών – Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους;





Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,





Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αναφορές εργαζομένων σχετικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου, οι συγκεκριμένες εργαζόμενες παραμένουν απλήρωτες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ, όπως αναφέρεται, η καταβολή των αποδοχών τους δεν προβλέπεται ούτε στην προγραμματισμένη μισθοδοσία της 27ης Οκτωβρίου, λόγω δυσλειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας.

Είναι αυτονόητο ότι οι τεχνικές δυσκολίες και τα προβλήματα των πληροφοριακών συστημάτων δεν μπορούν να αποτελούν λόγο για την παρατεταμένη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων. Οι εργαζόμενες προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στην καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, και δικαιούνται να γνωρίζουν πότε θα λάβουν τις αποδοχές που τους αναλογούν.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία και οικονομική ανασφάλεια στις εργαζόμενες, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στις καθημερινές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν πληρωθεί για την εργασία τους από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει υπεύθυνα το Δημοτικό Συμβούλιο και να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η ακριβής αιτία της καθυστέρησης στην καταβολή της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών και ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπισή της;

2. Πότε συγκεκριμένα προτίθεται ο Δήμος Ηρακλείου να καταβάλει τα δεδουλευμένα των εργαζομένων; Υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμής;

3. Έχει εξεταστεί κάθε νόμιμη και διοικητικά εφικτή εναλλακτική διαδικασία, ώστε να καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές χωρίς να απαιτείται η αναμονή μέχρι την επόμενη τακτική μισθοδοσία;

4. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποκατασταθεί οριστικά η δυσλειτουργία και να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον;

5. Ποια είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής των δεδουλευμένων των εργαζομένων;

Η καταβολή των δεδουλευμένων δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα χωρίς σαφή ενημέρωση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το ζήτημα με την απαιτούμενη σοβαρότητα και να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενες.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκατάσταση ενός τεχνικού προβλήματος, αλλά πρωτίστως η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η έμπρακτη αναγνώριση της εργασίας τους.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει λύση και να ενημερώσει υπεύθυνα τόσο τις εργαζόμενες όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο.





Ο εισηγητής,

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου

Παράταξη «Ηράκλειο η Πόλη μας»

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