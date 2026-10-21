ΤΕΤ.21 Οκτ 2026 16:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αρναούτογλου: Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και έφτασε 24 κιλά, είναι σοκαριστικό γιατί δεν μπορούσες να την αναγνωρίσεις

ααρ
clock 18:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η μητέρα του Σάκη Αρναούτογλου έπασχε από Αλσχάιμερ και έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο. Όπως εξομολογήθηκε, είχε φτάσει σε σημείο να ζυγίζει 24 κιλά και δεν μπορούσαν πλέον να την αναγνωρίσουν.

«Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε αρκετά οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελε. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ, εκεί ήταν το σοκαριστικό, γιατί δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Άλλαζε η όψη της, ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα. Είχε φτάσει 24-25 κιλά. Όταν έφυγε υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται», είπε για την απώλεια της.

«Οι γονείς μου δούλευαν σκληρά και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη ενώ ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Γερμανία και μετά από κάποια χρόνια ήρθε και εκείνος και έζησε στο χωριό. Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός», είπε, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε πως: «Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω».

Διαβάστε επίσης 

Μαζωνάκης: Άδειασε από λουλούδια και δώρα το μνήμα

Διονύσης Ατζαράκης: Τρολάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το βίντεο στο Παρίσι και τη συναυλία του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σάκης Αρναούτογλου Μητέρα αλσχαιμερ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis