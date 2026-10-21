Αρναούτογλου: Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και έφτασε 24 κιλά, είναι σοκαριστικό γιατί δεν μπορούσες να την αναγνωρίσεις

Η μητέρα του Σάκη Αρναούτογλου έπασχε από Αλσχάιμερ και έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο. Όπως εξομολογήθηκε, είχε φτάσει σε σημείο να ζυγίζει 24 κιλά και δεν μπορούσαν πλέον να την αναγνωρίσουν.

«Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε αρκετά οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελε. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ, εκεί ήταν το σοκαριστικό, γιατί δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Άλλαζε η όψη της, ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα. Είχε φτάσει 24-25 κιλά. Όταν έφυγε υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται», είπε για την απώλεια της.

«Οι γονείς μου δούλευαν σκληρά και δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη ενώ ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Γερμανία και μετά από κάποια χρόνια ήρθε και εκείνος και έζησε στο χωριό. Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός», είπε, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε πως: «Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω».

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