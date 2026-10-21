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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Άδειασε από λουλούδια και δώρα το μνήμα

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 12:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα λουλούδια και τα δώρα που είχαν αφήσει οι θαυμαστές του μετά το 40ήμερο μνημόσυνο δεν βρίσκονται πια στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε ερωτήματα στους χρήστες των social media, οι οποίοι αναρωτιούνται τι απέγιναν τα αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει εκεί άνθρωποι που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Μέχρι πρόσφατα, ο χώρος ήταν γεμάτος από λουλούδια, ζωγραφιές αλλά και γράμματα . Ένα βίντεο στο tik - tok προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

@giorgos.foskolos7

♬ πρωτότυπος ήχος - Γιωργος

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Γιώργος Μαζωνάκης μνήμα
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