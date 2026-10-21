Μαζωνάκης: Άδειασε από λουλούδια και δώρα το μνήμα

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Τα λουλούδια και τα δώρα που είχαν αφήσει οι θαυμαστές του μετά το 40ήμερο μνημόσυνο δεν βρίσκονται πια στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε ερωτήματα στους χρήστες των social media, οι οποίοι αναρωτιούνται τι απέγιναν τα αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει εκεί άνθρωποι που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Μέχρι πρόσφατα, ο χώρος ήταν γεμάτος από λουλούδια, ζωγραφιές αλλά και γράμματα . Ένα βίντεο στο tik - tok προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

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