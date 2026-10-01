Κρίνο και Αγκάθι: Ο Μήτρος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση

Τι θα δούμε απόψε στη σιερά Κρίνο και Αγκάθι;

Ο Μάρκος σηκώνει όπλο στον Παναγή για να προστατεύσει τη Λευκή και τον απειλεί πως αν συνεχιστεί το κυνηγητό σε βάρος της γυναίκας του, θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που πέθανε ο Ηλίας. Η Λευκή ακούει μέρος της σύγκρουσής τους και αρχίζει να καταλαβαίνει πως πίσω από τον θάνατο του αδελφού της κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο, ενώ βλέπει τον Μάρκο να καταρρέει από την πίεση και τον πόνο. Στο χωριό η Λεμονιά συγκρούεται με τον Μήτρο για τον Γιάννο, η Μαριγώ χάνει τον έλεγχο του σπιτιού της και ο Παναγής ζητά από τον Μπαλασόπουλο τρόπο να προστατεύσει την περιουσία του σε περίπτωση που η αλήθεια αποκαλυφθεί.

Ο Μήτρος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση, όμως η ασφυκτική κατάσταση αρχίζει να γυρίζει εναντίον των Αρβανιταίων. Κι ενώ η Δέσποινα συνειδητοποιεί πως η κόρη της ίσως αγαπά τον Μάρκο, η Λευκή λυγίζει και του ομολογεί τον έρωτά της…

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