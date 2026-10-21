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Δήμος Μυλοποτάμου: Έως τις 23/10 οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πλημμυροπαθών

μυλοποταμος κακοκαιρια
clock 09:56 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης στον Δήμο Μυλοποτάμου για τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη πρώτων αναγκών και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στον δήμο για την υποβολή της επίσημης αίτησης, έχοντας μαζί τους αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9, καθώς και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο αναγράφονται το IBAN και το όνομα του δικαιούχου.

Ο δήμος καλεί όσους δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση να προσέλθουν έγκαιρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι φάκελοί τους και να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Για πληροφορίες, ελλείψεις δικαιολογητικών ή περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2834340353 και 2834340102.

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