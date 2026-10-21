Καφετζόπουλος: "Έχω σκεφτεί να γίνω βοσκός, μου έχουν κάνει τέτοια πρόταση στην Κρήτη"

Ο Γιώργος Καφετζόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Νωρίς - Νωρίς και εκμυστηρεύτηκε πως υπάρχει στο μυαλό του η ιδέα να γίνει βοσκός στην Κρήτη, τονίζοντας πως αποτελεί μια δεύτερη επιλογή.

«Όταν μπήκα στον κόσμο κατάλαβα κάποια πιο άσχημα και σκοτεινά πράγματα. Έτσι, όπως έβλεπα τον πατέρα μου, νόμιζα ότι ήταν η τέλεια δουλειά. Τελικά, όταν μπαίνεις στο χώρο καταλαβαίνεις ότι είναι και δύσκολα τα πράγματα από πάρα πολλές απόψεις. Δεν είναι όλο… Επιτυχία και χαρά και…», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Βέβαια, μιας και λες για άλλες δουλειές, έχω σκεφτεί τον βοσκό. Γιατί έχω πάει σε ένα χωριό κάποτε στην Κρήτη και μου έχουν κάνει τέτοια πρόταση. Και υπάρχει σαν εναλλακτική», εξήγησε.

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