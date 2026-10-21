Πρόστιμο μαμούθ 1,9 εκατ. ευρώ για ... παρέμβαση στην ταμειακή μηχανή

Πρόστιμο μαμούθ που άγγιξε τα 2 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε σε επιχείρηση, επειδή όπως αποδείχθηκε έκανε επέμβαση στους φορολογικούς μηχανισμούς και οι ελεγκτές της εφορίας εξάντλησαν την αυστηρότητα του νόμου.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί πλέον η ΑΑΔΕ απέναντι στα φαινόμενα παραποίησης των ταμειακών συστημάτων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές της ΔΟΥ Λάρισας διαπίστωσαν επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών της επιχείρησης, γεγονός που θεωρείται από τις πλέον σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει τη μη καταγραφή μέρους των συναλλαγών και την αποστολή στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA μόνο ενός τμήματος των πραγματικών εσόδων.

Ειδικότερα, κατόπιν φορολογικού ελέγχου ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Λάρισας, στις 18 Φεβρουαρίου 2026 κοινοποίησε στην επιχείρηση τρεις Πράξεις Επιβολής Προστίμου, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, το ύψος των οποίων για κάθε έτος ανέρχονταν σε 633.194,72 ευρώ, λόγω επέμβασης στη λειτουργία των εν χρήσει Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 57 παρ.2 του ν.5104/24. Συνολικά δηλαδή το πρόστιμο έφτασε στο ποσό των 1.899.584,16 ευρώ.

Κατά τους ελεγκτές, με την «επέμβαση» η επιχείρηση πέτυχε να αποκρύπτει συναλλαγές, διαβιβάζοντας στην πλατφόρμα myDATA μόνο ένα επιλεγμένο μέρος των πραγματοποιηθέντων εσόδων, δεν απέδιδε ΦΠΑ και μείωνε τον τζίρο, για να μειώσει τον φόρο εισοδήματος.

Εκπρόθεσμη προσφυγή

Η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ αμφισβητώντας τα πρόστιμα, υποστηρίζοντας πως υπάρχει έλλειψη επαρκούς και νόμιμης αιτιολογίας των προσβαλλόμενων πράξεων, μη στοιχειοθέτηση των φερόμενων παραβάσεων, παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και παραβίαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης.

Πάντως η εταιρεία καθυστέρησε να καταθέσει την προσφυγή και η ΔΕΔ δεν την εξέτασε επί της ουσίας και την απέρριψε ως εκπρόθεσμη, επικυρώνοντας το τσουχτερό πρόστιμο, αφήνοντας στην εταιρεία ως μοναδική διέξοδο την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια, μήπως πετύχει κούρεμα ή ακύρωση του «λογαριασμού».

Τι συμβαίνει με τα πρόστιμα για τις «επεμβάσεις»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη τήρησης, μη ενημέρωσης ή μη διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων (βιβλία), καθώς και των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί προβλέπεται η επιβολή προστίμου ίσου με το 15% επί του μέσου όρου των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα, για κάθε ελεγχόμενο έτος, για το οποίο διαπιστώνονται οι παραβάσεις.

Αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, κυμαίνεται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, και, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, από 30.000 έως 90.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος.

Επίσης, σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μιας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέγιστο ύψος των προστίμων είναι 90.000 ευρώ (30.000 Χ 3) για κάθε φορολογικό έτος για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και μέχρι 150.000 ευρώ (50.000 Χ 3), για εταιρείες με διπλογραφικό βιβλία.

Όμως, στις περιπτώσεις που εντοπίζεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, τα ανωτέρω πρόστιμα είναι χωρίς ανώτατα όρια.

Έτσι, ανέρχονται στο 15% επί του μέσου όρου των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα, για κάθε ελεγχόμενο έτος, χωρίς να ισχύουν τα ανώτατα όρια των 30.000, 50.000, 90.000 ή 150.000 ευρώ (ανά περίπτωση).

Αν δηλαδή ο τζίρος σε ένα έτος είναι 3.000.000 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 450.000 ευρώ και δεν περιορίζεται στις 150.000 ευρώ.

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