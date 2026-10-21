Δίπλωμα οδήγησης: Φρένο στα «λαδώματα» με κάμερες στις εξετάσεις

Στοπ στα «λαδώματα» για την απόκτηση διπλώματος οδήγησηςμε την εγκατάσταση καμερών στα εκπαιδευτικά οχήματα –μια νομοθετική πρωτοβουλία που εάν και έχει ψηφιστεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, παραμένει στα χαρτιά–, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρώντας σε ριζικές αλλαγές της εξέτασης και εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κλήρωση εξεταστών, ψηφιακά παρουσιολόγια στις θεωρητικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών καθώς και εφαρμογή για κινητά και tablet με στόχο την εκμάθηση του ΚΟΚ με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου του υποψηφίου. Στοπ επιχειρείται να μπει και στα φαινόμενα ελλείψεων σε πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και σε φαινόμενα παραοικονομίας, με τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού συστήματος χορήγησης και κατανομής τους.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η νέα προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών η οποία υπογράφηκε σήμερα το πρωί από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον επικεφαλής του εργαστηρίου αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας Κωνσταντίνο Στεφανίδη. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Αλλαγές στη χρήση ΑΙ καμερών

Πάντως, ενώ εκκρεμεί εδώ και χρόνια η εγκατάσταση καμερών, θα ακολουθήσει νέα νομοθετική παρέμβαση που κατά πληροφορίες θα δρομολογηθεί τον επόμενο μήνα, η οποία θα προβλέπει αλλαγές στη χρήση καμερών (με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης), διορθώνοντας νομικές «ατέλειες» του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα τεχνικά δεδομένα.

Το νέο σύστημα πρακτικών εξετάσεων προβλέπει, εκτός από την ψηφιακή καταγραφή της διαδικασίας, κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές και μηχανισμό ενστάσεων. Ειδικότερα το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο της αξιολόγησης και την εξέταση ενστάσεων προστατεύοντας και τον υποψήφιο και τον εξεταστή.

Παράλληλα, προβλέπεται και ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για νέο σύστημα που δουλεύει η ομάδα ΙΤΕ, και αφορά ψηφιακά παρουσιολόγια, όπου κάθε υποψήφιος οδηγός θα έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα επιβεβαιώνει τη παρουσία κ.λπ., με αποτέλεσμα να παρέχεται εικόνα για το ποιος παρακολούθησε ποιο μάθημα και πότε. Με τη νέα σύμβαση θα δημιουργηθεί και άλλη πλατφόρμα για την εκμάθηση του ΚΟΚ σε κινητά και tablet με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση προόδου. Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί νέο σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις που αφορά νέο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον για την πραγματοποιήση και υποστήριξη θεωρητικών εξετάσεων σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας.

Nέο σύστημα χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, μετά και την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, δημιουργείται νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας με μητρώο κατασκευαστών για να εξασφαλιστεί έγκαιρος και σταθερός εφοδιασμός. Στόχος είναι αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί στις 15 Δεκεμβρίου. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει ο ίδιος τον αριθμό της πινακίδας του, να επιλέγει δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας (premium) και να τον αποκτά με την καταβολή ενός ενισχυμένου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. Η νέα σύμβαση σηματοδοτεί τη συνέχιση της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2020. Κάνοντας έναν απολογισμό, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε πως από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr, έχουν ολοκληρωθεί 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις (μεταβιβάσεις, ανανεώσεις αδειών οδήγησης κ.λπ.). Μόνο στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις ξεπερνώντας κατά 61,4% το σύνολο του 2025.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί 965.855 αιτήσεις για ταξινόμηση οχημάτων, 473.316 για μεταβίβαση οχημάτων, 353.550 για ανανέωση αδειών οδήγησης, 144.500 για έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, 141.329 για αντικατάσταση αδειών οδήγησης και 88.339 για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας. Πρόκειται για καθημερινές συναλλαγές που πλέον διεκπεραιώνονται με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες.

Πηγή: Καθημερινή

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