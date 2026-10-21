CL: Υπόκλιση της Μπαρτσελόνα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν - 3/3 και η Λίβερπουλ

Το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα, ήταν... υπόθεση των πρωταθλητών Ευρώπης. Η Παρί επικράτησε με 4-2 της Μπαρτσα σε μία ποδοσφαιρική παράσταση που κανείς δεν θα ξεχάσει.

Δύο φορές «επέστρεψε» στον αγώνα η ομάδα του Νάνσι Φλικ από το εις βάρος της 1-0 και 2-1, αλλά οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε έχουν «κόψει... ταρίφα». Μετά το 4-2 στο «Έτιχαντ» πριν από μία εβδομάδα επί της Σίτι, με το ίδιο ακριβώς σκορ νίκησαν τους μπλαουγκράνα, υποχρεώνοντάς τους στην πρώτη εφετινή τους ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Και παράλληλα, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι κι εφέτος παραμένουν ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μετά από μία ήττα και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Ρόμα «έσπασε το ρόδι» επικρατώντας με το εμφαντικό 4-0 της ουραγού και χωρίς βαθμό Σλόβαν Μπρατισλάβας στο «Ολίμπικο» (έπαιξε αλλαγή ο Μαυροπάνος).

Την ίδια ώρα με εντυπωσιακή ανατροπή από το 0-2, η Λίβερπουλ με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα, έφτασε σε τρομερή ανατροπή επί της Βιγιαρεάλ και με το τελικό 4-3 έκανε το 3 στα 3.

Πρώτη νίκη και για τη Νάπολι με το εμφατικό 4-3 επί της Μπόντο Γκλιμτ, ενώ μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Αϊτχόφεν στο «Ντραγκάο» επί της Πόρτο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2



(4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ - 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2



(39' ΜακΚάρθι - 10',53' Γκιρασί)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-2



(38' Ντουέ, 72' Φερναντέζ, 81' Βιτίνια, 89' Ρουΐθ - 55' Εσπάρτ, 79' Γιαμάλ)







Λίβερπουλ (Αγγλία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-3



(36',66' ΜακΆλιστερ, 45'+2 Αραούχο, 69' Βιρτς - 4' Μικαουτάτζε, 29' Καρντόνα, 87' Ολουβασέγι)







Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 5-1



(12' Άντερσον, 34',65',76' Φόντεν, 57' Τσερκί - 52' Πήλιος)







Ρόμα (Ιταλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0



(21' Ερμόσο, 39' Μολίνα, 53' Πισίλι, 58' πέν. Μάλεν)







Πόρτο (Πορτογαλία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 0-1



(57' Τιλ)







Νάπολι (Ιταλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4-3



(1' Πολιτάνο, 41',75' ΜακΤόμινεϊ, 88' αυτ. Μπγιόρτουφ - 27' Χάουγκε, 52' Χέλμερσεν, 90'+5 Μπγιόρτουφ))







Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Ατλέτικο (Ισπανία) 1-1



(36' Λέβελινγκ - 47' Άλβαρες)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 19:45



Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 19:45



Μπάγερν (Γερμανία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00



Ρεάλ (Ισπανία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00



Ίντερ (Ιταλία) - Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00



Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00



Άστον Βίλα (Αγγλία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00



Μπριζ (Βέλγιο) - Λανς (Γαλλία) 22:00



Μπέτις (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00