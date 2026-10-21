Μπάσκετ-Αναγέννηση: Έτοιμο το κλειστό Αρκαλοχωρίου για το σημερινό ματς με τον Πανιώνιο

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επιστρέφει στη φυσική της έδρα σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 17:00, για να τεθεί αντιμέτωπη με τον ιστορικό Πανιώνιο, για την τέταρτη αγωνιστική της Elite League,σε ένα παιχνίδι που αποτελεί ορόσημο για τον σύλλογο και την ευρύτερη περιοχή. Η αναμέτρηση αυτή συμπίπτει με την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, το οποίο μεγάλωσε και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ακόμη περισσότερους φιλάθλους.Οι ολοκαίνουργιες κερκίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις και ενισχύοντας τη δυναμική του γηπέδου. Με το σύνθημα «Οι κερκίδες μεγάλωσαν. Τώρα είναι η σειρά μας να τις γεμίσουμε», οι άνθρωποι της ομάδας απευθύνουν κάλεσμα στον κόσμο για να δημιουργήσει μια θερμή ατμόσφαιρα .