Μαράια Κάρεϊ: Κέρδισε τη δικαστική μάχη με τον αδελφό της

Τέλος στη δικαστική διαμάχη με τον αδελφό της έβαλε η Μαράια Κάρεϊ καθώς απορρίφθηκε η αγωγή αποζημίωσης ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο Μόργκαν Κάρεϊ.

Η αγωγή αφορούσε ισχυρισμούς περί δυσφήμησης, με αφορμή όσα περιέγραψε η τραγουδίστρια στην αυτοβιογραφία της, The Meaning of Mariah Carey, που κυκλοφόρησε το 2020.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η απόφαση εκδόθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τη δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λέσλι Α. Στρόθ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μόργκαν Κάρεϊ δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία ώστε να αποδείξει ότι η τραγουδίστρια γνώριζε πως όσα έγραψε ήταν ψευδή ή ότι αδιαφόρησε απερίσκεπτα για την ακρίβειά τους, προϋποθέσεις που συνδέονται με την απόδειξη πραγματικής κακοβουλίας σε υποθέσεις δυσφήμησης.

Μεταξύ των ισχυρισμών που επικαλέστηκε ο αδελφός της Κάρεϊ στην αγωγή του σχετικά με το βιβλίο της αδελφής του, ήταν αναφορές ότι στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και είχε πουλήσει κοκαΐνη. Σε ένα απόσπασμα που περιλαμβανόταν στην αγωγή, η 57χρονη τραγουδίστρια έγραφε ότι ο Μόργκαν Κάρεϊ «προμήθευε διακριτικά τους όμορφους ανθρώπους με τις… σκόνες για τα πάρτι τους», με τον ίδιο να αρνείται όλους αυτούς τους ισχυρισμούς.

Διαβάστε επίσης

Πέτρος Φιλιππίδης: Εισέβαλε στη δικαστική αίθουσα και ξέσπασε κατά του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης για το εξώδικο που έστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ