Πέτρος Φιλιππίδης: Εισέβαλε στη δικαστική αίθουσα και ξέσπασε κατά του Σπύρου Μπιμπίλα

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Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της δίκης για τη μήνυση που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της πρώτης γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Η κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ηθοποιού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία και να χρειαστεί η παρέμβαση των αστυνομικών.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος εξετάζεται ως μάρτυρας κατηγορίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διακοπή της συνεργασίας της Κάτιας Δανδουλάκη με τον Πέτρο Φιλιππίδη, υποστηρίζοντας ότι αυτή συνδέθηκε με περιστατικό παρενόχλησης ηθοποιού.

Όταν άκουσε ο Πέτρος Φιλιππίδης το περιεχόμενο της κατάθεσης του συναδέλφου του, σηκώθηκε και άρχισε να φωνάζει: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης».

Σπύρος Μπιμπίλας: «Εμένα λες καραγκιόζη; Γιατί με λες καραγκιόζη;».

Πέτρος Φιλιππίδης: «Γιατί σε λυπόμουνα και σε έκανα παρέα».

Σπύρος Μπιμπίλας: «Εμένα λυπόσουνα»;

Πέτρος Φιλιππίδης: Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα.

Τελικά, αστυνομικοί απομάκρυναν τον Πέτρο Φιλιππίδη από την αίθουσα, ενώ η έδρα αποφάσισε τη διακοπή της δίκης, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η ηρεμία.

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