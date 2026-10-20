Ουκρανία: Πρώτη αεροδιακομιδή τραυματία στρατιώτη με drone - Πώς στήθηκε η αποστολή που κάλυψε 62 χλμ (βίντεο)

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Για πρώτη φορά στην Ουκρανία, τραυματίας στρατιώτης διασώθηκε από πεδίο μάχης στην πρώτη γραμμή εναντίον ρωσικών στρατευμάτων με ένα drone να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για την «πρώτη αεροδιακομιδή του είδους της», σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε με «επιτυχία» την απομάκρυνση ενός στρατιώτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο μέτωπο.

Η αποστολή διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, με το drone να διανύει 62 χιλιόμετρα.

Ο στρατιώτης είχε περάσει 500 ημέρες μόνος του σε μια απομακρυσμένη θέση, λαμβάνοντας τρόφιμα, νερό, πυρομαχικά και φάρμακα μέσω drone, προτού τραυματιστεί σοβαρά.

Κατά τον τραυματισμό του, ήταν περικυκλωμένος από νάρκες και ρωσικά drones, γεγονός που σήμαινε ότι δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνσή του με παραδοσιακά μέσα ή τη χρήση επίγειων ρομπότ, όπως έκανε γνωστό η ουκρανική μονάδα.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισής του θα σήμαινε θανάσιμο κίνδυνο για την ομάδα διάσωσης», ανέφερε η κατασκευάστρια εταιρεία του drone.

«Οι ειδικοί μας ανέλαβαν την ευθύνη να κάνουν κάτι που κανείς δεν είχε κάνει στο παρελθόν: την απομάκρυνση ενός στρατιώτη με τη χρήση εναέριου drone», είπε από την πλευρά της η ταξιαρχία σε δήλωσή της στο Telegram.

Πώς στήθηκε η αποστολή

Στην αποστολή χρησιμοποιήθηκε ένα βαρύ εξακόπτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το Ayudag-6, το οποίο κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Gurzuf Defense.

Το αεροσκάφος είχε δοκιμαστεί και τροποποιηθεί από ειδικούς της μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητά του.

Στη διάσωση συμμετείχαν αρκετές στρατιωτικές μονάδες, μεταξύ των οποίων η 30ή Αυτόνομη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, η οποία χειρίστηκε το drone που απομάκρυνε τον στρατιώτη, ο οποίος πλέον αναρρώνει από τα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, συνεργάστηκαν με την Gurzuf Defence προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα δεν θα ανατραπεί ούτε θα παρουσιάσει υπερβολική ταλάντωση κατά τη μεταφορά του τραυματία.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον για τη μονάδα μας», δήλωσε ο Napalm, επικεφαλής της ομάδας.

Το βίντεο

Το βίντεο από την ενσωματωμένη στο drone κάμερα δείχνει τον στρατιώτη να αιωρείται κάτω από το σώμα του αεροσκάφους, καθώς αυτό πετά σε χαμηλό υψόμετρο.

Το εξακόπτερο drone φαίνεται να έχει περίπου διπλάσιο μέγεθος από τον τραυματία που κρέμεται κάτω από τους έλικές του.





Φτάνοντας σε πιο ασφαλές έδαφος, το drone κατεβάζει προσεκτικά τον τραυματία και ένας από τους χειριστές ακούγεται να λέει: «Καλώς επέστρεψες στο έδαφος».

Από εκεί, τον παρέλαβαν σύντροφοί του, οι οποίοι φρόντισαν για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί συχνά μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα για την απομάκρυνση τραυματισμένων στρατιωτών από το πεδίο της μάχης, ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση χρήσης εναέριου drone για τον ίδιο σκοπό.

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