Τζιμ Μόρισον: Γιατί στον τάφο του θρύλου των Doors υπάρχει μια μυστηριώδης φράση στα ελληνικά

Στο περίφημο κοιμητήριο Περ Λασέζ του Παρισιού, ανάμεσα στους τάφους σπουδαίων προσωπικοτήτων, βρίσκεται η τελευταία κατοικία ενός από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της ροκ μουσικής. Του Τζίμ Μόρισον , του χαρισματικού τραγουδιστή των Doors, που πέθανε στις 3 Ιουλίου 1971, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Πάνω στον λιτό τάφο του, μια χάλκινη πλάκα φέρει τέσσερις λέξεις γραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες: «ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ».

Γιατί επιλέχθηκε μια ελληνική φράση για τον τάφο ενός Αμερικανού τραγουδιστή; Ποιος αποφάσισε να την τοποθετήσει εκεί και τι πραγματικά σημαίνει; Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast του Newsbeast «Ιστορίες της Ιστορίας», ο δημοσιογράφος, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, Γιώργος Σαρρής, αναζητά την απάντηση, ξετυλίγοντας παράλληλα το νήμα της πολυτάραχης ζωής του θρυλικού καλλιτέχνη.

Ο Μόρισον υπήρξε μία από τις πλέον αντισυμβατικές φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 1960. Χαρισματικός ερμηνευτής, ποιητής και στιχουργός, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Doors, αλλά η προσωπική του ζωή σημαδεύτηκε από καταχρήσεις, θυελλώδεις σχέσεις και διαρκείς συγκρούσεις με τις κοινωνικές συμβάσεις. Από την παιδική του ηλικία τον απασχολούσαν ο θάνατος και η ανθρώπινη ύπαρξη, στοιχεία που επηρέασαν βαθιά την καλλιτεχνική του δημιουργία.

Τον Μάρτιο του 1971 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι μαζί με τη σύντροφό του, Πάμελα Κούρσον, ελπίζοντας να απομακρυνθεί από τις εξαρτήσεις και να πραγματοποιήσει ένα νέο ξεκίνημα. Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του διαμερίσματός τους. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία, γεγονός που τροφοδότησε πλήθος θεωριών και εικασιών.

Η ιστορία του τάφου του αποδείχθηκε εξίσου επεισοδιακή. Προτομές κλάπηκαν, μνημεία βανδαλίστηκαν και ο χώρος μετατράπηκε σε τόπο προσκυνήματος για χιλιάδες θαυμαστές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο πατέρας του, Τζορτζ Στίβεν Μόρισον, αποφάσισε να τοποθετήσει μια επιγραφή που θα απέδιδε τη φιλοσοφία ζωής του γιου του, χωρίς να εξυμνεί ή να καταδικάζει τις επιλογές του.

Η αναζήτηση τον οδήγησε στην αρχαία ελληνική σκέψη και σε μια λέξη, τον «δαίμονα», η σημασία της οποίας απέχει πολύ από τη σημερινή της χρήση. Η ερμηνεία της επιγραφής και ο συμβολισμός της φωτίζουν μια ιδιαίτερη πλευρά της προσωπικότητας του ανθρώπου που εξακολουθεί, περισσότερο από μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, να γοητεύει εκατομμύρια ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ζήτησε από τον βασιλιά να αφαιρέσει τους τίτλους της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Xρυσικού: "Όταν είχα καρκίνο, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν"