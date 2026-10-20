Κρήτη: Έφτασαν 7.000 τουρίστες στη Σούδα με τρία κρουαζιερόπλοια

Μια από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες της φετινής τουριστικής περιόδου βιώνουν σήμερα τα Χανιά, καθώς από νωρίς το πρωί έχουν δέσει στο λιμάνι της Σούδας τρία διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας στην πόλη σχεδόν 7.000 επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, το λιμάνι υποδέχθηκε το εντυπωσιακό Sun Princess με 4.352 επιβάτες το οποίο έφτασε από την Ιταλία, το Crown Iris με 1.464 επιβάτες που κατέπλευσε από το Κατάκολο, καθώς και το Artania με 1.114 επιβάτες, προερχόμενο από τη Μάλτα.

Οι χιλιάδες τουρίστες έχουν ήδη κατακλύσει το ιστορικό κέντρο των Χανίων, το Ενετικό Λιμάνι και την τοπική αγορά, δίνοντας μια σημαντική οικονομική «ανάσα» στις επιχειρήσεις της περιοχής. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα δεν κυλά χωρίς εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, η άφιξη του ισραηλινών συμφερόντων Crown Iris έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τοπικών φορέων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην παλιά πόλη των Χανίων (στην αρχή της οδού Χάληδων), εκφράζοντας την αντίθεσή τους με αφορμή τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.





Το πρόγραμμα των πλοίων είναι γεμάτο, καθώς όλα αναμένεται να αναχωρήσουν αργά το απόγευμα για τους επόμενους προορισμούς τους.

Το Sun Princess θα βάλει πλώρη για την Τουρκία, το Artania θα συνεχίσει το ταξίδι του εντός Κρήτης με προορισμό τον Άγιο Νικόλαο, ενώ το Crown Iris θα αναχωρήσει για το Ισραήλ.

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