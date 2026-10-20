Τι αλλάζει στη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Την περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι προβλέπει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Υπενθυμίζεται ότι με παλαιότερο νόμο είχε θεσμοθετηθεί αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα.

Ειδικότερα, το όριο των 300 ευρώ τον μήνα μετατρέπεται σε όριο 6.000 ευρώ τον χρόνο.

Πρακτικά, το αφορολόγητο όριο ορίζεται σε 500 ευρώ τον μήνα μεσοσταθμικά, αλλά την ίδια στιγμή, εξυπηρετεί ιδιαίτερα άτομα που εργάζονται εποχιακά, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό ή την εστίαση, που μπορεί να λαμβάνουν υψηλά φιλοδωρήματα αλλά για λιγότερους μήνες τον χρόνο.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο μιλά για «φιλοδωρήματα έως του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος που λαμβάνουν μισθωτοί, προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης, έναντι της παρασχεθείσας σε αυτούς εξυπηρέτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά λαμβάνονται μέσω της επιχείρησης ή απευθείας. Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού ή ημερομισθίου, ή σταθερό ποσό με βάση όρο ατομικής συμφωνίας, σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης και εισπράττονται τακτικά, επαυξάνοντας τις αποδοχές τους».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αφορολόγητο όριο φιλοδωρημάτων που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε «φιλοδωρήματα έως του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, που καταβάλλονται προαιρετικά σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με ψηφιακές πλατφόρμες του άρθρου 68 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος».

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