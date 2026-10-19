ΥΠΑΑΤ: Χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις για τους αγρότες το ΟΣΔΕ 2026 – Από το 2027 η υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΑΑΕ

Τη δυνατότητα στους παραγωγούς να ολοκληρώσουν την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 χωρίς την πρόσθετη προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΥΠΑΑΤ επιλέγει να διευκολύνει τους αγρότες κατά τη φετινή περίοδο υποβολής των δηλώσεων, διατηρώντας την υφιστάμενη διαδικασία και δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους με τους ίδιους όρους.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση προηγούμενης εγγραφής στο ΜΑΑΕ, ως προϋπόθεση για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), προτείνεται να εφαρμοστεί από το 2027. Μέχρι τότε, οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλλουν την ΕΑΕ του 2026 χωρίς να απαιτείται νέα εγγραφή στο ΜΑΑΕ για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η επιλογή αυτή λαμβάνει υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής στις νέες προβλέψεις του νόμου 5336/2026.

Παράλληλα, συνεχίζεται και εντείνεται η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με την ΑΑΔΕ για την ολοκλήρωση της ψηφιακής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε η εφαρμογή των νέων διαδικασιών να συνοδευτεί από την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών.

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