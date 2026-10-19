Οδηγός Θέρμανσης: Πόσο μας κοστίζει η ίδια ζέστη με κλιματιστικό και καλοριφέρ

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Η αναζήτηση οικονομικότερης θέρμανσης γίνεται πιο πιεστική για τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν τον χειμερινό προϋπολογισμό. Η στροφή στο ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο, χρειάζεται σύγκριση τόσο των συσκευών όσο και του κόστους λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΕΡΤnews, οι αυξήσεις φθάνουν περίπου στο 55% για το φυσικό αέριο, στο 15% για το ηλεκτρικό ρεύμα και στο 38% για το πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, παρά τις παρεμβάσεις στήριξης.

Τα ποσοστά ανατίμησης δεν αρκούν, όμως, για να αναδείξουν την οικονομικότερη επιλογή. Καθοριστικό είναι πόσο κοστίζει η παραγωγή της θερμότητας που χρειάζεται κάθε σπίτι, με τον εξοπλισμό και το τιμολόγιο που διαθέτει.

Πόσο κοστίζει πραγματικά ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ

Τα απλά ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα έχουν συνήθως προσιτό κόστος αγοράς. Η παρατεταμένη χρήση τους, όμως, μπορεί να αποδειχθεί ακριβή.

Ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ αντιστάσεων μετατρέπει περίπου μία κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας σε μία κιλοβατώρα θερμότητας. Επομένως, συσκευή ισχύος 2.000 Watt, δηλαδή 2 kW, καταναλώνει 2 kWh σε μία ώρα συνεχούς λειτουργίας στην πλήρη ισχύ.

Το κόστος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την κατανάλωση με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα. Ενδεικτικά:

Χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας Κόστος για μία ώρα Κόστος για πέντε ώρες

0,20 €/kWh 0,40 € 2,00 €

0,30 €/kWh 0,60 € 3,00 €

0,335 €/kWh 0,67 € 3,35 €

0,40 €/kWh 0,80 € 4,00 €

Οι υπολογισμοί αφορούν συνεχή λειτουργία στα 2.000 Watt και τη χρέωση που αντιστοιχεί στην κατανάλωση, χωρίς προσθήκη σταθερών παγίων. Αν ο θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία ή επιλεγεί χαμηλότερη ισχύς, η κατανάλωση μειώνεται.

Συνεπώς, τα 67–80 λεπτά την ώρα που αναφέρονται στο ρεπορτάζ προϋποθέτουν συγκεκριμένο κόστος κιλοβατώρας. Για τον υπολογισμό της δικής του επιβάρυνσης, κάθε καταναλωτής χρειάζεται να εξετάσει τις χρεώσεις του συμβολαίου του.

Γιατί το κλιματιστικό μπορεί να καταναλώνει λιγότερο

Τα κλιματιστικά που προσφέρουν θέρμανση είναι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα. Μεταφέρουν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα προς το εσωτερικό του σπιτιού, γεγονός που τους επιτρέπει να αποδίδουν περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική που καταναλώνουν.

Για παράδειγμα, μια συσκευή με συντελεστή απόδοσης 3 αποδίδει τρεις θερμικές κιλοβατώρες για κάθε ηλεκτρική κιλοβατώρα. Για την ίδια ποσότητα θερμότητας, καταναλώνει περίπου το ένα τρίτο του ρεύματος που απαιτεί ένα ηλεκτρικό σώμα αντιστάσεων, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας.

Η απόδοση μεταβάλλεται ανάλογα με το μοντέλο, την εξωτερική θερμοκρασία, την εγκατάσταση και τη χρήση. Αντίστοιχα, μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού δεν είναι αυτομάτως οικονομικότερη στη λειτουργία από κάθε κλιματιστικό. Χρειάζεται σύγκριση συστημάτων που καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες θέρμανσης.

Τα σημεία του τιμολογίου που επηρεάζουν τον λογαριασμό

Η αυξημένη χρήση ρεύματος για θέρμανση κάνει πιο σημαντική την προσεκτική επιλογή τιμολογίου.

Εκτός από τη διαφημιζόμενη τιμή της κιλοβατώρας, χρειάζεται να εξετάζονται το μηνιαίο πάγιο, οι προϋποθέσεις εκπτώσεων, η διάρκεια της σύμβασης και τυχόν χρέωση πρόωρης αποχώρησης. Σημασία έχει επίσης αν η τιμή παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται.

Στον τελικό λογαριασμό προστίθενται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι φόροι που αντιστοιχούν στην κατανάλωση. Επομένως, μια σύγκριση που περιορίζεται μόνο στη χρέωση προμήθειας μπορεί να υποτιμήσει το συνολικό κόστος.

Για ένα νοικοκυριό που σκοπεύει να χρησιμοποιεί καθημερινά ηλεκτρική θέρμανση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αναμενόμενη χειμερινή κατανάλωση.

Το κόστος εγκατάστασης και η απόσβεση

Για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος, όπως μιας κεντρικής αντλίας θερμότητας, το αρχικό κόστος παραμένει σημαντικό εμπόδιο.

Η αξιολόγηση χρειάζεται να περιλαμβάνει την αγορά, την εγκατάσταση, πιθανές προσαρμογές του δικτύου θέρμανσης και την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση. Ο χρόνος απόσβεσης διαφέρει ανάλογα με το σπίτι, τη χρήση και το σύστημα που αντικαθίσταται.

Τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης μπορούν να περιορίσουν τη δαπάνη, όπου υπάρχει δυνατότητα ένταξης. Το ποσοστό επιδότησης, όμως, εξαρτάται από τον εκάστοτε οδηγό, τις επιλέξιμες εργασίες και τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου.

Πριν από την αγορά, μια εκτίμηση των θερμικών αναγκών και του συνολικού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας βοηθά να φανεί αν η επένδυση ταιριάζει στην κατοικία και στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού.

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