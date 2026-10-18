Επιλέχθηκε κτίριο για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου – Σε εκκρεμότητα το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Ένα βήμα προς την αποσυμφόρηση των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου αποτελεί η επιλογή ακινήτου άνω των 3.500 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο προορίζεται για τη μεταστέγαση υπηρεσιών έως την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση των βουλευτών Ευαγγελίας Λιακούλη, Δημήτρη Μπιάγκη, Ελένης Βατσινά και Φραγκίσκου Παρασύρη, σχετικά με τα προβλήματα στέγασης των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το υπουργείο προχώρησε στη διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου ακινήτου προς μίσθωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι στεγαστικές ανάγκες . Μετά τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2026, η αρμόδια Επιτροπή κατέγραψε την επιλογή του κτιρίου σε πρακτικό της 6ης Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, στην απάντηση του υπουργείου γίνεται αναφορά στις εργασίες συντήρησης, στις αποκαταστάσεις φθορών και στις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Η προσωρινή λύση της μίσθωσης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κτιριακών προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου, το οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο περίπου 17 στρεμμάτων, στη συμβολή της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Νεάρχου.

Την εξέλιξη σχολίασε η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά, χαρακτηρίζοντας θετική την επιλογή του κτιρίου για την προσωρινή στέγαση υπηρεσιών. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στην προώθηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές εξακολουθούν να επιβαρύνουν την απονομή της Δικαιοσύνης.

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