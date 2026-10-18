Επιστροφή ενοικίου: Στα τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές - Ποιοι θα λάβουν έως 800 ευρώ

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου του 2026, με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Νοεμβρίου και τους δικαιούχους να περιμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το μέτρο αφορά ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, ενώ φέτος εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στην ενίσχυση.

Η επιστροφή αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται και για τη φοιτητική στέγη.

Παράλληλα, ειδικό καθεστώς ισχύει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, οι οποίοι μπορούν να λάβουν ενίσχυση που αντιστοιχεί συνολικά σε δύο μηνιαία ενοίκια, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, που είναι η τελευταία ημέρα του μήνα. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τελευταίο διάστημα του Νοεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία πίστωσης για το σύνολο των δικαιούχων.

Τα χρήματα θα καταβληθούν εφάπαξ και απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι ενοικιαστές;



Η επιστροφή ενοικίου 2026 υπολογίζεται με βάση το 1/12 των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025.

Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το 2025 κατέβαλε συνολικά 6.000 ευρώ. Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, δικαιούται επιστροφή 500 ευρώ.

Αντίστοιχα, για μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.400 ευρώ και η επιστροφή διαμορφώνεται στα 700 ευρώ.

Στην περίπτωση ενοικίου 900 ευρώ τον μήνα, το υπολογιζόμενο ποσό φτάνει τα 900 ευρώ, ωστόσο εφαρμόζεται το ανώτατο όριο των 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία;

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει και τις οικογένειες που καταβάλλουν ενοίκιο για τη στέγαση παιδιών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Για τη φοιτητική κατοικία, προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Έτσι, μια οικογένεια που πληρώνει 650 ευρώ μηνιαίως για την κύρια κατοικία και επιπλέον 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού της μπορεί να λάβει συνολική επιστροφή 1.050 ευρώ, εφόσον πληροί τα σχετικά κριτήρια.

Ο υπολογισμός πραγματοποιείται χωριστά για κάθε επιλέξιμη μίσθωση.

Τι γίνεται όταν το ενοίκιο καταβλήθηκε μόνο για λίγους μήνες;



Η ενίσχυση δεν προϋποθέτει απαραίτητα μίσθωση κατοικίας για ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Όταν η μίσθωση διήρκεσε λιγότερους από 12 μήνες, η επιστροφή υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε.

Για παράδειγμα, φοιτητής που νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, πληρώνοντας 500 ευρώ μηνιαίως, κατέβαλε συνολικά 2.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 167 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου;



Η χορήγηση της ενίσχυσης συνδέεται με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων.

Με βάση το θεσπισμένο πλαίσιο, τα εισοδηματικά όρια για την κύρια κατοικία είναι 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Για την κύρια κατοικία ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με την οικογενειακή σύνθεση.

Για τη φοιτητική κατοικία εφαρμόζονται ειδικότερες προϋποθέσεις.

Πώς ελέγχουν οι δικαιούχοι το IBAN στην ΑΑΔΕ;



Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές είναι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και ότι τα στοιχεία τους έχουν καταχωριστεί σωστά, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην καταβολή.

Ποιες παγίδες μπορεί να στερήσουν την επιστροφή ενοικίου;



Η ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ύψος των μισθωμάτων που έχουν δηλωθεί, στα στοιχεία του εκμισθωτή και στη σωστή αποτύπωση της κατοικίας στη φορολογική δήλωση.

Ασυμφωνίες ανάμεσα στις δηλώσεις των ενοικιαστών και στα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετο έλεγχο ή σε μη καταβολή της ενίσχυσης.

Παράλληλα, η δήλωση ανακριβών ποσών μπορεί να επιφέρει αναζήτηση χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενοικιαστές καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους, πριν από την προγραμματισμένη πληρωμή του Νοεμβρίου.

Με το κόστος στέγασης να παραμένει σημαντική επιβάρυνση για χιλιάδες οικογένειες, η επιστροφή ενός μέρους του ετήσιου ενοικίου αποτελεί μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που συντηρούν ταυτόχρονα κύρια και φοιτητική κατοικία.

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