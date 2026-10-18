Πληθωρισμός στο… πιάτο: Τι «κόβουν» οι Έλληνες από το τραπέζι -Σοκ με το ελαιόλαδο

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Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται στα ύψη.

Οι καταναλωτές περιορίζουν από το διαιτολόγιό τους τα τρόφιμα που ανατιμώνται χωρίς φρένο, παραμερίζοντας τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, από το 2015 μέχρι και σήμερα οι Έλληνες καταναλώνουν λιγότερο ελαιόλαδο κατά 40,2%, πατάτες κατά 17,7%, βόειο κρέας κατά 13,8%, ψωμί κατά 9,9%, τυρί κατά 8,7%, ρύζι κατά 8,4%, όσπρια κατά 7,9%, θαλασσινά και ψάρια κατά 6,5%.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και προειδοποιούν για τον κίνδυνο η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης να μετατραπεί σε φτώχεια των πολιτών.

Το 2025, το 7,5% του πληθυσμού παρέλειψε γεύματα γιατί δεν είχε τους πόρους να τα προμηθευτεί, ενώ το 1,7% έμεινε αρκετές ημέρες στη διάρκεια του έτους χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων.

Την ίδια χρονιά οι Έλληνες καταναλωτές δαπάνησαν, συνολικά, 25,7 δισ. ευρώ σε προϊόντα παντοπωλείου. Η ετήσια δαπάνη κατά κεφαλήν μόνο για τρόφιμα ανήλθε σε 1776€, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2024.

Σοβαρότερο το πρόβλημα της ακρίβειας για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους αλλά και νέους ανθρώπους που επιχειρούν το ξεκίνημά τους στη ζωή υπό αντίξοες συνθήκες.

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